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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

نشرة الفن.. رامز جلال يكشف مفاجأة عن صفقة إمام عاشور.. وإيقاف جيجي حديد بسبب المخدرات في المطار

نشرة الفن
نشرة الفن

نشر قسم الفن على مدار الساعات الماضية عددا من الأخبار المحلية والعالمية، أبرزها رامز جلال يكشف مفاجأة عن صفقة إمام عاشور وإيقاف جيجي حديد بسبب المخدرات في المطار.

 

انفراد من 6 شهور.. رامز جلال يكشف إتمام صفقة إمام عاشور في رمضان

كشف الفنان رامز جلال علمه بإتمام صفقة انتقال إمام عاشور إلى النادي الأهلي منذ حوالي 6 أشهر، أثناء مشاركته معه كضيف في حلقات برنامج “ رامز نيفر إند". 

 

بتهمة حيازة ماريجوانا.. القبض على جيجي حديد

كشفت تقارير أجنبية عن مرور الموديل العالمية الشهيرة جيجي حديد بأزمة خلال إجازتها بجزر كايمان، مع صديقتها نيكول مكارثي.

 

بدرية طلبة تكشف عن عمرها الحقيقي: مش فارق معايا السن| فيديو

كشفت الفنانة بدرية طلبة عن عمرها الحقيقي، مؤكدة أنها لا تخجل من الكشف عن سنها، بجانب حديثها عن تكرار تعاونها مع الفنانة انتصار في البرامج التلفزيونية.

 

مش مصرية.. الممثلة إيناس النجار تكشف جنسيتها الحقيقية| فيديو

كشفت الفنانة إيناس النجار عن جنسيتها للمرة أولى، موضحة أنها تحمل الجنسية التونسية وليست المصرية، بجانب حديثها عن تفاصيل بدايتها الفنية.

 

بمشاركة محمود حميدة.. نجوم الفن في العرض الخاص لمطرح مطروح

حرص أبطال فيلم مطرح مطروح على التواجد في العرض الخاص للاحتفال بالفيلم مع الجمهور.

 

عمرو سعد يهاجم نقابة المهن الموسيقية بسب حفل ترافيس سكوت

هاجم الفنان عمرو سعد قرار نقابة المهن الموسيقية بإلغاء تصريح حفل ترافيس سكوت والذى كان من المقرر إقامته نهاية الشهر الحالي فوق سفح الأهرامات.
 

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