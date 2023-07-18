نشرة الفن.. رامز جلال يكشف مفاجأة عن صفقة إمام عاشور.. وإيقاف جيجي حديد بسبب المخدرات في المطار

نشر قسم الفن على مدار الساعات الماضية عددا من الأخبار المحلية والعالمية، أبرزها رامز جلال يكشف مفاجأة عن صفقة إمام عاشور وإيقاف جيجي حديد بسبب المخدرات في المطار.

كشف الفنان رامز جلال علمه بإتمام صفقة انتقال إمام عاشور إلى النادي الأهلي منذ حوالي 6 أشهر، أثناء مشاركته معه كضيف في حلقات برنامج “ رامز نيفر إند".

كشفت تقارير أجنبية عن مرور الموديل العالمية الشهيرة جيجي حديد بأزمة خلال إجازتها بجزر كايمان، مع صديقتها نيكول مكارثي.

كشفت الفنانة بدرية طلبة عن عمرها الحقيقي، مؤكدة أنها لا تخجل من الكشف عن سنها، بجانب حديثها عن تكرار تعاونها مع الفنانة انتصار في البرامج التلفزيونية.

كشفت الفنانة إيناس النجار عن جنسيتها للمرة أولى، موضحة أنها تحمل الجنسية التونسية وليست المصرية، بجانب حديثها عن تفاصيل بدايتها الفنية.

حرص أبطال فيلم مطرح مطروح على التواجد في العرض الخاص للاحتفال بالفيلم مع الجمهور.

هاجم الفنان عمرو سعد قرار نقابة المهن الموسيقية بإلغاء تصريح حفل ترافيس سكوت والذى كان من المقرر إقامته نهاية الشهر الحالي فوق سفح الأهرامات.

