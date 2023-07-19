دكتور مناعة: ضربات الشمس قد تتسبب في الوفاة

أكد الدكتور أشرف عقبة رئيس قسم الباطنة والمناعة بجامعة عين شمس سابقا، أن الإجهاد الحراري، ينتج بسبب فرهدة الجسم من ارتفاع في درجات الحرارة، وأن ضربات القلب تكون أعلى من الطبيعي.

وأضاف رئيس قسم الباطنة والمناعة بجامعة عين شمس سابقا، خلال برنامج التاسعة، المذاع على القناة الأولى، تقديم الإعلامي يوسف الحسيني، أن الإجهاد الحراري، يكون بسبب حرارة الجو من المرتفعة، وأن التعرض لـ ضربة الشمس تكون أكثر صعوبة من الإجهاد.

ولفت إلي أن أي شخص يصاب بضربة شمس يتم نقله لـ المستشفى، لآنه من الممكن أن يصاحب هذا الشخص بالوفاة.

ووجه رسالة لمن يخرج أو يعمل في الشمس، قائلا :" عليه ارتداء ملابس فاتحة، ويكون هناك شيء على الرأس، ويتم تناول كميات كبيرة من المياه".