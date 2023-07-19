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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

هاشتاج العام الجديد 1445 يتصدر التريند الأول احتفالا بالسنة الهجرية

العام الهجري الجديد
العام الهجري الجديد

دشن عدد من رواد السوشيال ميديا هاشتاج العام الجديد 1445، عبر حساباتهم الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، وذلك للاحتفال بالعام الهجري الجديد 1445.

وتصدر هاشتاج العام الجديد 1445، التريند الأول عبر قائمة الأكثر تداولًا بتويتر، وجاءت التغريدات من قبل رواد السوشيال ميديا احتفالا بالعام الهجري الجديد، كالاتي:

وبدأ اليوم الأربعاء ، أول يوم من أيام العام الهجري الجديد ، ويكثر الكلام عن دعاء بداية العام الهجري الجديد 1445 ، فالدعاء من أهم العبادات التي تغفر الذنوب للعباد.

دعاء بداية العام الهجري الجديد

- اللهم ما عملنا من عمل في هذه السنة مما نهيتنا عنه فلم نتب منه ولم ترضه؛ ونسياه ولم تنسه؛ وحلمت علينا مع قدرتك على عقوبتنا؛ ودعوتنا إلى التوبة بعد جرأتنا على معصيتك ؛ فإنا نستغفرك فاغفر لنا . وما عملنا فيها من عمل ترضاه ووعدتنا عليه الثواب والغفرانفنسألك

-اللهم يا كريم ياذا الجلال والاكرام ان تتقبله منا ولا تقطع رجائنا منك يا كريم . وصلِّ الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

- اللهم إنا نسألك بنور وجهك الذي أشرقت له السموات والأرض، أن تجعلنا في حرزك وحفظك وجوارك وتحت كنفك.

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