رسميًا.. موعد إجازة رأس السنة الهجرية وثورة يوليو 2023|مدفوعة الأجر

موعد إجازة رأس السنة الهجرية، وثورة 23 يوليو، من الموضوعات المهمة التي يبحث عنها موظفو القطاعين العام والخاص مؤخرا، خاصةبعد استطلاع هلال شهر محمرم وبداية العام الهجري الجديد 1445.

موعد إجازة رأس السنة الهجرية وثورة 23 يوليو

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارا بأن يكون يوم الخميس الموافق 20 يوليو 2023 إجازة رسمية مدفوعة الأجر، للعاملين في الوزارات، والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، وشركات القطاع الخاص، بدلا من التاريخ الميلادي الموافق ليوم الأول من شهر المحرم لعام 1445 هجرية، طبقا لما ستسفر عنه الرؤية الشرعية، بمناسبة رأس السنة الهجرية.

موعد إجازة رأس السنة الهجرية وثورة 23 يوليو

كما قرر رئيس مجلس الوزراء أن يكون يوم الأحد الموافق 23 يوليو 2023 إجازة رسمية مدفوعة الأجر، للعاملين في الوزارات، والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام والقطاع الخاص، بمناسبة عيد ثورة 23 يوليو.

وجاء في نص قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2552 لسنة 2023 اعتبار غدٍ الخميس الموافق 20 من شهر يوليو عام 2023 ميلادية، إجازة رسمية بمناسبة رأس السنة الهجرية الجديدة 1445، وجاء قرار مجلس الوزراء بشأن إجازة ثورة يوليو موافقا ليوم الأحد الموافق 23 يوليو 2023، على أن يكون إجازة رسمية مدفوعة الأجر، للعاملين في الوزارات، والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام والقطاع الخاص.

حقيقة قوانين جديدة بإقرار علاوات استثنائية للعاملين بالدولة من أول يوليو 2023

وكان المرصد الإعلامي لوزارة المالية، أكد أنه لا صحة لصدور قوانين جديدة بإقرار علاوات استثنائية للعاملين بالدولة من أول يوليو 2023، موضحًا أن الدولة حرصت على تبكير علاوة يوليو وتم صرفها فى أبريل الماضى لتخفيف الأعباء عن العاملين، وأصحاب الكادرات الخاصة، والمعاشات.

وأوضح المرصد، أن المنشور المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي والمنسوب للجريدة الرسمية، المتضمن تقرير علاوة غلاء معيشة استثنائية للعاملين بالدولة ومنحة استثنائية لأصحاب المعاشات، كاذب تمامًا وغير صحيح، ويهدف لإثارة البلبلة بين المواطنين.

وأهاب المرصد، بالمواطنين استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية والمختصة، وعدم الانسياق وراء هذه الشائعات التي تستهدف إثارة البلبلة.