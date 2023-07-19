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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

وزير التعليم العالي يطلع على التجربة البريطانية لربط الخريجين بسوق العمل

صدى البلد

التقى الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، مكتب وزارة الخارجية للتنمية للمملكة المتحدة والكومنولث، ومثّلها سفارة المملكة المتحدة بمصر، حيث تمت مناقشة جدول زيارات الوفد المصري، بالإضافة للوقوف على أحدث ما وصلت إليه الجامعات ومراكز التطوير المهني وآليات عملها ضمن مشروع "برنامج التعليم العالي للإرشاد المهني من أجل التوظيف". 

كما تم ﺗوﻗﯾﻊ ﺑروﺗوﻛول ﺗﻌﺎون ﺑﻣوﺟب اﺗﻔﺎﻗﯾﺔ ﻣﺷﺗرﻛﺔ ﺑﯾن وزارة اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﻌﺎﻟﻲ واﻟﺑﺣث اﻟﻌﻠﻣﻲ اﻟﻣﺻرﯾﺔ، وﻣﻛﺗب وزارة اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﻟﻠﺗﻧﻣﯾﺔ ﻟﻠﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻣﺗﺣدة وﯾﻣﺛﻠﮭﺎ ﺳﻔﺎرة اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻣﺗﺣدة ﺑﺟﻣﮭورﯾﺔ مصر اﻟﻌرﺑﯾﺔ، وﻣﻛﺗب ﻣﻧظﻣﺔ اﻟﻌﻣل اﻟدوﻟﯾﺔ (ILO) ﺑﺎﻟﻘﺎھرة، ومؤسسة  HE Advance المسئولة عن التدريب والتأهيل في مؤسسات التعليم العالي البريطاني.

وفي إطار الزيارة، قام وفد وزارة التعليم العالي والبحث العلمي برئاسة الدكتور أيمن عاشور، بالمشاركة في مجموعة من الجلسات الحوارية المشتركة مع  عدد من الأطراف والمؤسسات المعنية بتطوير التعليم العالي في المملكة المتحدة؛ بهدف بحث سبل تعزيز التعاون المشترك، وتفعيل الشراكات الدولية مع تلك الأطراف، وصياغة آليات عمل مشتركة، وتناولت الجلسات تجربة مراكز التطوير المهني في مؤسسات التعليم العالي البريطاني وآليات ربط الخريجين بسوق العمل.

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وتحدث الوزير خلال الجلسات عن أبرز محاور الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، والتي تم إطلاقها في مارس الماضي، مؤكدًا تعظيم دور مؤسسات الوزارة المتنوعة في تحقيق الدور الفاعل لدعم التنمية في مختلف المجالات الاقتصادية، والاجتماعية، والعمرانية والبيئية، من خلال تحديد أهداف التنمية المستدامة ومفاهيم الجيل الرابع من الجامعات والأنشطة الاقتصادية بمصر، يمكن تطوير المبادئ السبعة التي نصل من خلالها إلى الجيل الرابع من الجامعات وبالتالي نحقق رؤية مصر 2030.

ولفت الوزير إلى أهمية محور التكامل بين مؤسسات التعليم من خلال الحلقات الإقليمية، والتكامل مع الأقاليم بتلبية احتياجاتها، ومع سوق العمل ومؤسسات الدولة الحكومية الشريكة في الاستراتيجية، مشيرًا إلى دور مراكز التطوير المهني بالجامعات، ودورها في تأهيل الخريجين، وإكسابهم المهارات اللازمة لمتطلبات سوق العمل. 

وأكد أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تسعى إلى أن يكون هناك مركز جامعي للتطوير المهني بكل جامعة، حيث إن دور الوزارة لم يعُد مُقتصرًا على التعليم الأكاديمي فقط، بل تسعى الوزارة والجامعات لدعم الطلاب والخريجين لتحسين مهاراتهم الشخصية لمواكبة مُتطلبات سوق العمل، وهو ما يؤكد على أهمية مشروع المراكز الجامعية للتطوير المهني.

وأشار الدكتور أيمن عاشور إلى أهمية إنشاء التحالفات الإقليمية بين مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي، والشركاء الصناعيين والزراعيين والإنتاجيين؛ بهدف تهيئة الخريجين والشباب لسوق العمل، ودعم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر؛ بغرض تفعيل دور الاقتصاد الصغير في تحقيق معدلات النمو، من أجل تحقيق طفرة تنموية بالإقليم الجغرافي.

من جانبها، قدمت مؤسسة  HE Advance جلسة تعريفية عن التصور العام لنظام التعليم العالي في بريطانيا وربطة بسوق العمل والسياسات التي تم اتباعها خلال العشر سنوات السابقة لتطوير الأداء بمؤسسات التعليم العالي البريطانية.

كما أكدت المؤسسة أهمية التعاون مع مصر في مجال التعليم العالي، مثمنة دور وزارة التعليم العالي والبحث العلمي المصرية فيما يتعلق بتطوير منظومة التعليم العالي في مصر وربطة بسوق العمل.

شهدت الجلسات الحوارية حضور رؤﺳﺎء اﻟﺟﺎﻣﻌﺎت ﻣﻣﺛﻠﻲ اﻷﻗﺎﻟﯾم اﻟﺳﺑﻌﺔ ﺑﺟﻣﮭورﯾﺔ ﻣﺻر اﻟﻌرﺑﯾﺔ وهم: الدكتور محمود المتيني، رئيس جامعة عين شمس، والدكتور عبد العزيز قنصوة، رئيس جامعة الإسكندرية، والدكتور السيد عبد العظيم الشرقاوي، رئيس جامعة السويس، والدكتور مصطفى عبد الخالق، رئيس جامعة سوهاج، والدكتور شريف خاطر، رئيس جامعة المنصورة، والدكتور أحمد المنشاوي، رئيس جامعة أسيوط، والدكتور عصام الدين فرحات، رئيس جامعة المنيا.

وكذلك حضور الدكتور مصطفى رفعت، الأمين العام للمجلس الأعلى للجامعات، والدكتور أيمن فريد، ﻣﺳﺎﻋد وزﯾر اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﻌﺎﻟﻲ واﻟﺑﺣث اﻟﻌﻠﻣﻲ ﻟﻠﺗﺧطﯾط اﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﻲ واﻟﺗدرﯾب واﻟﺗﺄھﯾل ﻟﺳوق اﻟﻌﻣل، والمستشار أحمد عزت، نائب سفير مصر بالمملكة المتحدة، والدكتورة رشا كمال، الملحق الثقافي المصري ومدير البعثة التعليمية بالمملكة المتحدة، وﻋﺑد ﷲ ﺣﺳﯾن ﺣﻣودة ﻣﺻطﻔﻰ ﺣﺳﯾن، اﺳﺗﺷﺎري اﻟوزارة ﻟﺗﻧﻔﯾذ اﻟوﺣدة اﻟﻣرﻛزﯾﺔ ﻟﻣراﻛز اﻟﺗوظﯾف.

يذكر أن برنامج الزيارة الحالي للمملكة المتحدة يتضمن برنامجين متتالين وهما: ﺑرﻧﺎﻣﺞ ﻟﻠﻣﺳﺋوﻟﯾن ذوي اﻟﻣﺳﺗوى اﻟرﻓﯾﻊ ﻟﻌدد ﺳﺑﻊ رؤﺳﺎء ﺟﺎﻣﻌﺎت، وﯾﺗﺿﻣن زﯾﺎرات ﻟﻣﺳﺋوﻟﯾن ﺣﻛوﻣﯾﯾن وﻣﻣﺛﻠﯾن ﻟﻠﻘطﺎع اﻟﺧﺎص واﻟﺟﺎﻣﻌﺎت اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ باﻟﻣﻣﻠﻛﺔ المتحدة، والبرنامج الآخر لمسئولي مراكز التوظيف المهني في الجامعات المصرية، ويتضمن تدريبا عاما على الإرشاد المهني بهدف ﻧﻘل اﻟﺗﺟرﺑﺔ البريطانية للجامعات اﻟﻣﺻرﯾﺔ واﻟﺗوجيه اﻟوظيفي ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة ﻣن 23 ﺣﺗﻰ 27 ﯾوﻟﯾو 2023.
 

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