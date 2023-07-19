أخبار الفن| نانسي عجرم ترد على انتقادها بسبب معجبة إسرائيلية.. شرط محمود حميدة للانضمام لفريق عمل مطرح مطروح

نشر قسم الفن على مدار الساعات الماضية عددا من الأخبار المحلية والعالمية،نستعرض أبرزها فى السطور التالية..

ردت الفنانة نانسي عجرم عبر صفحتها الرسمية على موقع التغريدات العالمي تويتر ، على الانتقادات التى طالتها بعد انتشار صورة لها برفقة معجبة إسرائيلية فى أحدي حفلاتها.

وعلقت نانسي عجرم قائلة : لن أقدّم شهادةً بوطنيتي لأحد!، ولن أعلّق بعد الآن فانتمائي لهذه الأرض وجذورها يعلو التفاهات ويبقى فوق أي اعتبار، لبنانية عربية حتى الرمق الأخير.. شكرًا على الحب والدعم.

تمكن فيلم بيت الروبي الحفاظ علي صدارة شباك التذاكر منذ طرحه في السينمات ، حيث استطاع العمل تحقيق مجمل ايرادات وصلت الي 100,373,207جنيه .

بيت الروبي كان قد حقق بالأمس 1,202,693 جنيه، ليصبح إجمالي إيرادات فيلم بيت الروبي هذا الاسبوع 11,207,906 جنيه.

عبرت الفنانة إلهام شاهين عن سعادتها بفاعليات مهرجان العلمين يوم الخميس الماضي ، مؤكدة ان هذا الامر سيعود بالإيجاب علي السياحة المصرية.

وتابعت “شاهين” في تصريحات خاصة: “كل المهرجانات الفنية التي تقام حول العالم ، هي في الدرجة الأولى دعاية سياحية للبلد التي يقام فيها ، فعلي سبيل المثال أكثر المدن التي يعرفها الجمهور في فرنسا هي كان ، وحتي لم تكن الأجمل الأهم ، وهذا الكثير عرفها من مهرجان كان السينمائي الدولي ، فمعروف دائما ان البلد التي يقام فيها مهرجان فني ، يحب الجميع ان يزورها ويستمع فيها ، وهذا الأمر ينطبق علي مهرجان فينسيا ، علي الرغم من ان كان مدن عدة في ايطاليا خلابة، وهذا الامر تكرر في الجونة والاقصر وأسوان ، بعد اقامات مهرجانات فنية فيها”.

يستعد الفنان أحمد سعد لاحياء حفل غنائي ضخم ضمن فاعليات مهرجان العلمين ، والذي انطلق يوم الخميس الماضي .

ومن المقرر أن يقام حفل الفنان أحمد سعد يوم 27 يوليو الجاري ، هذا بالاضافه الي عدد آخر من الحفلات التي يحييها عدد من النجوم

تستعد الفنانة شيرين عبد الوهاب شيرين عبد الوهاب لاحياء حفل غنائي ضخم ضمن فاعليات موسم الجميرز الذي يقام في المملكة العربية السعودية .

الحفل من المقرر أن يقام 25 أغسطس القادم ، ويسبقه عدد من الحفلات الاخري لكل من المطربين أحمد سعد والشاب خالد ومريام فارس ، وسيكون حفل شيرين في الختام .

أعرب الفنان محمود حميدة عن سعادته بالمشاركة فى فيلم “مطرح مطروح” والمصنف ضمن قائمة الأفلام الكوميدي أكشن فى تجربة مختلفة عليه.

وأضاف حميدة في تصريح خاص لـ “صدى البلد” أنه عندما عرض عليه سيناريو الفيلم كان هناك له شرط واحد فقط للإنضمام لفريق العمل وهو تواجد شيماء سيف لتلعب دور البطولة أمامه.

كشفت الفنانة مشيرة إسماعيل عن أحد المواقف الطريفة التى تعرضت لها، أثناء تواجدها فى العراق من خلال مشاركتها فى الفرقة القومية.

وقالت مشيرة إسماعيل، فى تصريحات خاصة لـ “صدى البلد”: “كنا نقوم بتقديم عروض مع الفرقة القومية هناك، وكانت رقصة “البمبوطية” بالنسبة للشعب العراقي حدثا جللا، لذا بمجرد أن شاهدوني أنا ودينيس فى السوق فوجئنا بقدوم عشرات السيدات علينا”.

أكد المخرج وائل إحسان أنه بدأ فى التحضير لفيلمه الجديد عصابة عظيمة بطولة الفنانة الكبيرة إسعاد يونس وعنبة ومجموعة كبيرة من الفنانين.



وأكد وائل إحسان فى تصريح خاص لصدى البلد أنه من المفترض أن يتم طرح هذا الفيلم فى موسم رأس السنة الجديدة، حيث أن التصوير قد يستغرق شهرين متتاليين ثم بعدها يبدأ فى مرحلة المونتاج وتصحيح الألوان ليكون جاهزا مع بداية العام الجديد.