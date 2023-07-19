تعرف على موعد حفل الفنان أحمد سعد بـ العلمين الجديدة

يستعد الفنان أحمد سعد لاحياء حفل غنائي ضخم ضمن فاعليات مهرجان العلمين ، والذي انطلق يوم الخميس الماضي .

ومن المقرر أن يقام حفل الفنان أحمد سعد يوم 27 يوليو الجاري ، هذا بالاضافه الي عدد آخر من الحفلات التي يحييها عدد من النجوم

مثل اليسا وانغام وراغب علامة ونانسي عجرم ، والتي ستقام في مواعيد مختلفه .

وكانت طرحت شركة "مزيكا" كليب ياليالي للفنان أحمد سعد والفنانة روبى، من خلال موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب ، والمنصات الرقمية، ومحطات الراديو، وهي الأغنية التى تجمع بينهما لأول مرة، ومن المتوقع أن تحظى الأغنية بقبول عدد كبير من الجماهير لما يتمتع به النجمان من شعبية وجماهيرية، "ياليالى" من كلمات فلبينو، وألحان أحمد طارق يحيى، وتوزيع موسيقى أحمد طارق يحيي واسماعيل نصرت، وميكس وماستر هانى محروس، ومن إخراج أحمد عبد الواحد، ومن إنتاج شركة "مزيكا " للمنتج محمد جابر.

وكان قد رُزق الفنان أحمد سعد، بمولودته الثانية “مريم”، من وزوجته علياء بسيوني، داعيًا الله أن يجعلها من الصالحين .

ونشر سعد، فيديو مع طفلته مريم، عبر حسابه على إنستجرام، وظهر وهو يؤذن لها وكتب :"الحمد لله رزقني الله ب ((مريم احمد سعد )) اللهمّ نزِّه قلبها عن التعلّق بمن دونك، واجعلها ممّن تحبّهم ويحبّونك، اللهمّ ارزقها حبّك وحبّ نبيّك محمّد صلّى الله عليه وسلم، وحبّ كلّ من يحبّك، وحبّ كلّ عمل يقرّبها إلى حبّك، اللهمّ اجعلها ممن تواضع لك فرفعته، وتقرّب إليك فقرّبته، وسألك فأجبته انك علي كل شيءٍ قدير".