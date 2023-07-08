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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

نشرة الفن | المكلف باغتيال عادل إمام يكشف التفاصيل.. ليلي علوي تتمايل على أنغام هرمون السعادة

أخبار الفن
أخبار الفن

نشر قسم الفن على مدار الساعات الماضية عددا من الأخبار المحلية والعالمية، نستعرض أبرزها فى السطور التالية..

 

فتاة من الصم والبكم تهدي صفاء أبو السعود صورة من رسمها.. فيديو

هدت فتاة من الصم والبكم الفنانة القديرة صفاء أبو السعود صورة من رسمها،‎ في حفلها اليوم بمسرح الماركيه بحضور عدد 1800 من أصحاب الهمم والقدرات الخاصة والتي عادت من أجلهم للغناء من  جديد ، من أجل حملة مانحي الأمل العالمية The Hope Giver Campaig،  وهي حركة عالمية تدعوا إلى أهمية نشر الأمل.  

مدحت صالح يتصدر توتير بعد ساعات من حفل الأساتذة

تصدر اسم الفنان مدحت صالح، مؤشرات البحث عبر موقع التغريدات العالمي تويتر، بعد ساعات قليلة من نهاية حفله بدار الأوبرا المصرية. 

خلال الحفل تغنى النجم مدحت صالح بمصاحبة الاوركسترا الموسيقية بقيادة المايسترو هشام مصطفى وبمصاحبة عازف البيانو الشهير عمرو سليم بمختارات من اعمال زمن الفن الجميل التى وضعها كبار الملحنين المصريين والعرب منهم محمد عبد الوهاب ، محمد فوزى ، رياض السنباطى ، فريد الاطرش ، بليغ حمدى ، طلال مداح ، الرحبانية وغيرهم وذلك بعد اعادة توزيعها بشكل اوركسترالى عصرى .

المكلف باغتيال عادل إمام يخرج عن صمته ويكشف التفاصيل بعد سنوات |فيديو

عرضت قناة العربية الفضائية ومنصة شاهد ، الفيلم وثائقي يتحدث عن مسيرة الزعيم عادل إمام الفنية وبقائه في القمة لمدة 60 عاماً وأسرار تروى للمرة الأولى .

وخلال الفيلم تحدث لأول مرة عضو سابق لاحدي الجماعات الإرهابية ، كشف من خلاله ولأول مرة ، عن تفاصيل محاولة اغتيال “ الزعيم ” ، من قبل الجماعات الإرهابية ، بعد تقديمه فيلم “ الإرهابي ” . 

ليلي علوي تتمايل على أنغام " هرمون السعادة " على البحر

نشرت الفنانة ليلي علوي عبر صفحتها الرسمية على موقع الصور والفيديوهات الشهير “ إنستجرام ”، فيديو لها اثناء عطلتها الصيفية .

وظهرت ليلي علوي فى الفيديو وهي تقوم بالتمايل والرقص على أغنية “ هرمون السعادة ” للفنان تامر حسني .

مشيرة إسماعيل : ودعنا والدي بجنازة عسكرية حضرها عبد الناصر

كشف الفنانة القديرة مشيرة إسماعيل عن تفاصيل وفاة والدها ، فى عمر الـ 9 أشهر ، ومدي تأثير هذا الأمر عليها .

وقالت مشيرة إسماعيل فى تصريحات خاصة لـ صدي البلد : والدي كان ضابط شرطة وقد توفي في الأربعينات من عمره، حيث كان يتقلد منصب نائب حكمدار الجيزة ورئيس مباحث التموين، وتزامن وقت وفاته بعد مرور أشهر قليلة من قيام ثورة يوليو، فقد أنهك نفسه في العمل وقد كان مريضا بالسكر والضغط، مما جعله يتوفى في مكتبه أثناء قيامه بعمله.

 

 

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