نشرة الفن | المكلف باغتيال عادل إمام يكشف التفاصيل.. ليلي علوي تتمايل على أنغام هرمون السعادة

نشر قسم الفن على مدار الساعات الماضية عددا من الأخبار المحلية والعالمية، نستعرض أبرزها فى السطور التالية..

هدت فتاة من الصم والبكم الفنانة القديرة صفاء أبو السعود صورة من رسمها،‎ في حفلها اليوم بمسرح الماركيه بحضور عدد 1800 من أصحاب الهمم والقدرات الخاصة والتي عادت من أجلهم للغناء من جديد ، من أجل حملة مانحي الأمل العالمية The Hope Giver Campaig، وهي حركة عالمية تدعوا إلى أهمية نشر الأمل.

تصدر اسم الفنان مدحت صالح، مؤشرات البحث عبر موقع التغريدات العالمي تويتر، بعد ساعات قليلة من نهاية حفله بدار الأوبرا المصرية.

خلال الحفل تغنى النجم مدحت صالح بمصاحبة الاوركسترا الموسيقية بقيادة المايسترو هشام مصطفى وبمصاحبة عازف البيانو الشهير عمرو سليم بمختارات من اعمال زمن الفن الجميل التى وضعها كبار الملحنين المصريين والعرب منهم محمد عبد الوهاب ، محمد فوزى ، رياض السنباطى ، فريد الاطرش ، بليغ حمدى ، طلال مداح ، الرحبانية وغيرهم وذلك بعد اعادة توزيعها بشكل اوركسترالى عصرى .

عرضت قناة العربية الفضائية ومنصة شاهد ، الفيلم وثائقي يتحدث عن مسيرة الزعيم عادل إمام الفنية وبقائه في القمة لمدة 60 عاماً وأسرار تروى للمرة الأولى .

وخلال الفيلم تحدث لأول مرة عضو سابق لاحدي الجماعات الإرهابية ، كشف من خلاله ولأول مرة ، عن تفاصيل محاولة اغتيال “ الزعيم ” ، من قبل الجماعات الإرهابية ، بعد تقديمه فيلم “ الإرهابي ” .

نشرت الفنانة ليلي علوي عبر صفحتها الرسمية على موقع الصور والفيديوهات الشهير “ إنستجرام ”، فيديو لها اثناء عطلتها الصيفية .

وظهرت ليلي علوي فى الفيديو وهي تقوم بالتمايل والرقص على أغنية “ هرمون السعادة ” للفنان تامر حسني .

كشف الفنانة القديرة مشيرة إسماعيل عن تفاصيل وفاة والدها ، فى عمر الـ 9 أشهر ، ومدي تأثير هذا الأمر عليها .

وقالت مشيرة إسماعيل فى تصريحات خاصة لـ صدي البلد : والدي كان ضابط شرطة وقد توفي في الأربعينات من عمره، حيث كان يتقلد منصب نائب حكمدار الجيزة ورئيس مباحث التموين، وتزامن وقت وفاته بعد مرور أشهر قليلة من قيام ثورة يوليو، فقد أنهك نفسه في العمل وقد كان مريضا بالسكر والضغط، مما جعله يتوفى في مكتبه أثناء قيامه بعمله.