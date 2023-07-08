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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

فتاة من الصم والبكم تهدي صفاء أبو السعود صورة من رسمها.. فيديو

صفاء أبو السعود
صفاء أبو السعود

أهدت فتاة من الصم والبكم القنانة القديرة صفاء ابو السعود صورة من رسمها،‎ في حفلها اليوم بمسرح الماركيه بحضور عدد 1800 من أصحاب الهمم والقدرات الخاصة والتي عادت من أجلهم للغناء من  جديد ، من أجل حملة مانحي الأمل العالمية The Hope Giver Campaig،  وهي حركة عالمية تدعوا إلى أهمية نشر الأمل.  


وقدمت الحفل النجمة سيمون باللغة الفرنسية، بمشاركة 22 دولة، ولم تكتفي سيمون بالتقديم وختام الحفل بل شاركة الجمهور أغانيها وهي مش نظرة وأبتسامة، في ترحيب كبير من فرقة كورال هارموني، الذين شاركوا سيمون أيضًا الغناء.


وتهدف مانحي الأمل  إلى رفع مستوى ملايين الأشخاص ، بما في ذلك ذوى الاحتياجات الخاصة ومحاربى السرطان ومرضى القلب والأوعية الدموية والأيتام ، بالإضافة إلى الأشخاص المشردين ومرضى الصحة العقلية واليائسين. الذين واجهوا حدثًا مؤلما، أو مرضًا صعبًا.

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بينما  عبرت سيمون عن سعادتها للوقوف بجنبك صفاء أبو السعود على المسرح مشيرة إلى أنها من أوئل الدين شجعوها في بدايتها الفنية.

‎ومن جانبه قال الكابتن أنور الكموني، إنه سعيد بهذا. العدد من الحضور مشيرًا إلى أن هذا العدد المهول الذي وصل إلى أكثر من 1800 شخص، وتفاعل الجمهور مع أغاني النجمة الكبيرة صفاء أبو السعود، وسيمون من الشباب والكبار.


‎وأضاف الكموني، أن وجود صفاء أبو السعود سفيرة للحملة أعطاها ثقل، ونجاح أغنيتها مع حيث تتعاون مع المؤلف الموسيقي شريف الوسيمي، والشاعر السمنودي هارموني جامعة عين شمس.

‎حملة مانحي الأمل مستوحاة من قصة أنور الكموني للتغلب على المستحيل كأول رياضي يعود لممارسة الرياضة الاحترافية بعد عملية زرع نخاع العظم التي تعرف بأنها أخطر من السرطان


‎علاوة على ذلك ، تأسست الحملة على 5 محاور رئيسية: السرطان ، الإحتياجات الخاصة ، التنمية المستدامة ، الرياضة والفن ، والمشاريع الإنسانية، بالإضافة إلى ذلك ، حملة "سفراء الأمل" - شخصية ملهمة (رياضيون ، شخصيات عامة ، مؤثرون ، ناجون) من أكثر من 21 دولة حول العالم.

صفاء أبو السعود الإحتياجات الخاصة أصحاب الهمم ذوي الاحتياجات الخاصة شريف الوسيمى مجلس قيادة الثورة

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