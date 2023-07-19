لن أقدّم شهادةً بوطنيتي لأحد.. نانسي عجرم ترد على انتقادها بسبب معجبة إسرائيلية

ردت الفنانة نانسي عجرم عبر صفحتها الرسمية على موقع التغريدات العالمي تويتر ، على الانتقادات التى طالتها بعد انتشار صورة لها برفقة معجبة إسرائيلية فى أحدي حفلاتها.

وعلقت نانسي عجرم قائلة : لن أقدّم شهادةً بوطنيتي لأحد!، ولن أعلّق بعد الآن فانتمائي لهذه الأرض وجذورها يعلو التفاهات ويبقى فوق أي اعتبار، لبنانية عربية حتى الرمق الأخير.. شكرًا على الحب والدعم.

وتابعت نانسي فى تغريدة أخري :اكتفي بهذا القدر من الردّ على كل ما أشيع وهدفه الإساءة لي مباشرةً، لبنانية عربية حتى الرمق الأخير.

حرصت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم ، على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الانستجرام، بصورا جديدة لها خلال إحيائها حفلا غنائيا في قبرص.

وتألقت نانسي عجرم ، في الحفل بإطلالة أنيقة، حيث ارتدت فستان طويل وذا أكمام طويلة باللون الأخضر اللافت الذي لا يحمل أي نقوشات أو تطريزات.

وقد حمل فستان نانسي عجرم، في حفلها توقيع دار الأزياء العالمية Alex Perry ، فيما بلغ سعر التصميم 3,083 دولار أمريكي أي ما يقرب من 120 ألف جنيه مصري.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت نانسي عجرم على خصلات شعرها المنسدلة على كتفيها، ووضعت بعض لمسات المكياج التي كشفت عن جمال ملامحها، تزينت بمجموعة من المجوهرات الفخامة التي منحتها إطلالة متكاملة.



