شاهد.. لحظة استقبال قائد فاجنر لقواته في بيلاروس

ظهر مقطع فيديو، اليوم الأربعاء، يزعم أنه يظهر قائد فاجنر، يفجيني بريجوجين، وهو يرحب بمقاتلي فاجنر في بيلاروس على إحدى قنواته الرسمية على “تليجرام”.

وفي الفيديو، الذي لم يتم التحقق منه بعد، سُمع رجل بدا صوته مثل صوت بريجوجين يرحب برجاله.

وفي وقت سابق من اليوم، قال قائد فاجنر، يفجيني بريجوجين، إن ما يحدث على الجبهة في أوكرانيا عار ولا يجب أن نشارك فيه.

مقاتليه سيبقون في بيلاروسيا لبعض الوقت.

وأكد بريجوجين، أن مقاتليه سيبقون في بيلاروسيا لبعض الوقت.

وأضاف: “سنجعل جيش بيلاروس ثاني أفضل جيش في العالم، وسنقاتل من أجلهم إذا لزم الأمر”.