هزة في كييف والغرب.. خسائر كارثية لـ الجيش الأوكراني تقلب الأوضاع

أفادت صحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية، بأن عدم قدرة أوكرانيا على اختراق الخطوط الدفاعية الروسية في الأسابيع الأولى من هجومها المضاد أجبرتها على تغيير نهجها.

وأضافت الصحيفة أن قوات كييف تتكيف مع الواقع الجديد بعد أن فشلت الدروع التي قدمها الغرب في تغيير قواعد اللعبة كما كانت تأمل.

زودت الولايات المتحدة وحلفاؤها أوكرانيا بعشرات الدبابات وعربات المشاة القتالية ودربت الآلاف من جنودها قبل الحملة التي بدأت الشهر الماضي.

ومع ذلك ، فإن “الخسارة السريعة” للمعدات خلال الأسابيع الأولى من الحملة “هزت أوكرانيا وداعميها الغربيين”، حسبما ذكرت “وول ستريت جورنال”.

وأوضحت الصحيفة أن القوات الأوكرانية تتدرب الآن على كيفية التقدم بشكل منهجي سيرا على الأقدام، والانتقال من خط واحد من الأشجار إلى آخر، وتأمل أن تجد في نهاية المطاف فرصة لتحقيق اختراق كبير.

واشارت إلي أن حقول الألغام الروسية والتفوق الجوي ونقص الإمدادات الأوكرانية من بين العوامل التي تلعب ضد كييف.

في الوقت نفسه، زعمت وول ستريت جورنال أن القوات الروسية ضعيفة وأقل استعدادًا وإمدادًا بشكل عام من القوات الأوكرانية.

وردد بعض الجنود الأوكرانيين، أن قيادة بلادهم ألقت باللوم على الغرب لعدم تسليحهم بالسرعة الكافية بكل ما يعتقدون أنهم بحاجة إليه.