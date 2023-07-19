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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

بسبب حادث تصادم .. تفاصيل مشاجرة العريش

مشاجرة
مشاجرة

رصدت الأجهزة الأمنية تعليقا مدعوما بمقطع فيديو على أحد الحسابات بموقع التواصل الإجتماعى " فيس بوك" تضمن قيام قائد سيارة (ملاكى) بالإصطدام بأحد الأشخاص بمدينة العريش بشمال سيناء إثر وجود خلافات سابقة.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 18 يوليو الجارى تبلغ لقسم شرطة ثان العريش بوجود مشاجرة بدائرة القسم بين كلٍ من طرف أول  (4 أشخاص – أحدهم مصاب بجرح قطعى بالذراع – مقيمين بدائرة قسم شرطة ثالث العريش) ، طرف ثان (4 أشخاص – إثنين منهم مصابين بجروح متفرقة بالجسم – مقيمين بدائرة قسم شرطة ثان العريش).. حيث تم ضبط طرفى المشاجرة وبسؤالهم تبادلوا الإتهامات فيما بينهم ، وذلك لحدوث مشادة كلامية تطورت لمشاجرة تعدى خلالها كل منهما على الآخر بالضرب وإحداث ما بهم من إصابات بسبب خلافات بينهم .. وتبين أنه أثناء هروب الطرف الأول بسيارة قيادة أحدهم إصطدموا بأحد المواطنين (مقيم بدائرة القسم) مما أحدث إصابته عن طريق الخطأ.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.

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