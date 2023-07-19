بعد 500 يوم .. سمير فرج : الحرب الروسية الأوكرانية تزداد تعقيدا

كشف اللواء سمير فرج، الخبير الاستراتيجي، تفاصيل وتطورات الحرب الروسية الأوكرانية.

وقال فرج: «الوضع يوما تلو الآخر يزداد تعقيدا، بعد 500 يوم من اندلاع النزاع في الرابع والعشرين من فبراير الماضي؛ بسبب شبه جزيرة القرم انضمام أوكرانيا لحلف شمال الناتو.

ولفت اللواء سمير فرج خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى خلال برنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة صدى البلد إلى أن الهجوم الأوكراني المضاد لن ينجح؛ بسبب سيطرة القوة الجوية الروسية على الجو الأوكراني، علاوة على زيادة حجم الجيش الروسي عن الأوكراني، مما دعا أمريكا تزويد أوكرانيا بالقنابل العنقودية المحرمة دوليا بإمضاء 119 دولة.

وتابع سمير فرج: «روسيا تمتلك تلك القنابل وحال استخدامها من قبل أوكرانيا سيزيد الوضع سوءا على مستوى العالم، وأمس –الثلاثاء- حدثت أزمة على القمح الأوكراني وهو منع روسيا مراكب أوكرانيا لنقل القمح للعالم، وذلك وفق اتفاق تركي اممي بوجود ممرا آمنا لنقل الحبوب إلى دول العالم، مما سيؤثر بالسلب على دول العالم الأكثر احتياجا عامة وأوكرانيا بشكل خاص».

وقال فرج إن روسيا تلعب على عودتها لنظام «سويفت» ووقف العقوبات عليها بمقايضة الممر الآمن، متوقعا أن يتم الموافقة على عودة روسيا لهذا النظام.

واستكمل الخبير الاستراتيجي: هناك تصعيد عسكري الفترة المقبلة والأمور تزداد سوءا مع رغبة الولايات المتحدة في زيادة وقت الحرب، بتبرعات تخطت الـ 180 مليون دولار في 500 يوم فقط.