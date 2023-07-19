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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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الإنذار الأحمر.. تحذيرات بالغة من ارتفاع درجات الحرارة في العالم|شاهد

الطقس
الطقس

عرضت فضائية “يورو نيوز”، تقريرا عن حالة الطقس في دول العالم، وارتفاع درجات الحرارة، نتيجة التغيرات المناخية.

ووضعت حرائق الغابات أوروبا على صفيح ساخن، حيث التهمت ألسنة النار مساحات شاسعة من الزراعات وأتت على بلدات ومنازل في العديد من دول القارة العجوز، في الوقت الذي تشهد فيه بقية دول العالم مزيداً من موجات الحر وفترات جفاف تحطم الأرقام القياسية.

ويستمر الحر الشديد في الهيمنة على أجزاء كبيرة من أوروبا وآسيا وأمريكا الشمالية، حيث تسببت درجات الحرارة القصوى جدا بحرائق غابات عنيفة في الأيام الأخيرة لا سيما في اليونان حيث تخوض فرق الإطفاء "معركة هائلة" لإخماد النيران.

ومن كاليفورنيا إلى الصين حذرت السلطات من مخاطر الحر على الصحة، داعية السكان إلى الإكثار من شرب المياه والارتقاء من وطأة الشمس.

وفي أوروبا أيضاً، فُرض الانذار الأحمر بسبب "خطر كبير" ناجم عن ارتفاع درجات الحرارة.

حالة الطقس التغيرات المناخية درجات الحرارة حرائق الغابات الإطفاء

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