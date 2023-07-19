الميتني يشارك في وفد التعليم العالي لدعم التعاون مع الجانب البريطاني

شارك الدكتور محمود المتيني، رئيس جامعة عين شمس، في زيارة الوفد المصري رفيع المستوى لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، للعاصمة البريطانية لندن، برئاسة وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور محمد أيمن عاشور.

وضم الوفد عضوية رؤﺳﺎء اﻟﺟﺎﻣﻌﺎت وﻣﻣﺛﻠﻲ اﻷﻗﺎﻟﯾم بمصر وهم: الدكتور عبدالعزيز قنصوة رئيس جامعة الإسكندرية، الدكتورر السيد عبدالعظيم الشرقاوي رئيس جامعة السويس، الدكتور مصطفى عبدالخالق رئيس جامعة سوهاج، أ.د.شريف خاطر رئيس جامعة المنصورة، الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط، أ.د. عصام الدين فرحات رئيس جامعة المنيا.

وحضر ضمن الوفد د. مصطفى رفعت الأمين العام للمجلس الأعلى للجامعات، ود. أيمن فريد ﻣﺳﺎﻋد وزﯾر اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﻌﺎﻟﻲ واﻟﺑﺣث اﻟﻌﻠﻣﻲ ﻟﻠﺗﺧطﯾط اﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﻲ واﻟﺗدرﯾب واﻟﺗﺄھﯾل ﻟﺳوق اﻟﻌﻣل، والمستشار أحمد عزت نائب سفير مصر بالمملكة المتحدة، ود. رشا كمال الملحق الثقافي المصري ومدير البعثة التعليمية بالمملكة المتحدة، وﻋﺑدﷲ ﺣﺳﯾن ﺣﻣودة ﻣﺻطﻔﻰ ﺣﺳﯾن، اﺳﺗﺷﺎري اﻟوزارة ﻟﺗﻧﻔﯾذ اﻟوﺣدة اﻟﻣرﻛزﯾﺔ ﻟﻣراﻛز اﻟﺗوظﯾف.

استمرت زيارة الوفد المصري رفيع المستوى للعاصمة البريطانية لندن على مدار يومين متتاليين.

وخلال الزيارة أكد "المتيني"، دور مراكز التوظيف بالجامعات وما تهدف إليه من ربط التعليم الجامعي باكتساب المهارات والتعليم بالمهن وتحفيز الابتكار والإبداع.

ولفت إلى أن الزيارة استهدفت مناقشة أفضل السبل لدمج هذه المهارات بالمقررات التعليمية على مدار سنوات الدراسة بالمراحل الجامعية الأولي مع الربط بينها والبحث العلمي بصفة عامة؛ في إطار دمج الصناعة و الزارعة و المجتمع المدني مع المجتمع الأكاديمي و التوأمة بينهم و جعلهم شريكا أساسيا في التعليم و البحث العلمي.

يذكر أن برنامج الزيارة للمملكة المتحدة تضمن برنامجين متتالين وهما: (ﺑرﻧﺎﻣﺞ ﻟﻠﻣﺳﺋوﻟﯾن ذوي اﻟﻣﺳﺗوى اﻟرﻓﯾﻊ ﻟﻌدد ﺳﺑﻊ رؤﺳﺎء ﺟﺎﻣﻌﺎت، وﯾﺗﺿﻣن زﯾﺎرات ﻟﻣﺳﺋوﻟﯾن ﺣﻛوﻣﯾﯾن وﻣﻣﺛﻠﯾن ﻟﻠﻘطﺎع اﻟﺧﺎص واﻟﺟﺎﻣﻌﺎت اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ باﻟﻣﻣﻠﻛﺔ المتحدة، والبرنامج الآخر لمسئولي مراكز التوظيف المهني في الجامعات المصرية ويتضمن تدريب عام على الإرشاد المهني بهدف ﻧﻘل اﻟﺗﺟرﺑﺔ البريطانية للجامعات اﻟﻣﺻرﯾﺔ واﻟﺗوجيه اﻟوظيفي.

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