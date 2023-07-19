جمال التهامي: قرارات العفو تأتي تنفيذا لإستراتيجية حقوق الإنسان

أكد المستشار جمال التهامي، رئيس حزب حقوق الإنسان والمواطنة، أن قرارات العفو الرئاسي التي أصدرها الرئيس السيسي، بعد الإفراج عن بعض المحبوسين، منهم باتريك زكي ومحمد الباقر. لها دلالة قاطعة على أن الدولة المصرية تطبق أعلى معايير حقوق الإنسان، وأن ما تقوم المنظمات الحقوقية الغربية وعلى رأسها هيومان رايتس ووتش عارٍ تماما من الصحة.

وقال جمال التهامي، خلال مداخلة هاتفية لفضائية “اكسترا نيوز”، أن قرارات العفو الرئاسي تأتي تنفيذا لاستراتيجية حقوق الإنسان التي نادى بها الرئيس.

يستجيب لها الرئيس عبدالفتاح السيسي

وتابع رئيس حزب حقوق الإنسان والمواطنة، أن الجلسات الحوارية بالحوار الوطني، وأبرز ما يتم التوافق عليها بين المشاركين يستجيب لها الرئيس عبدالفتاح السيسي بسرعة.