وفاة يوتيوبر شهيرة عن عمر يناهز الـ 22 عامًا لإصابتها بمرض غير متوقع

بنوبة صرع توقيت أنابيل هام Annabel Ham اليوتيوبرالشهيرة، وذلك عن عمر يناهز الـ 22 عاما، وهى إحدى مشاهير اللايف ستايل وذلك عبر السوشيال ميديا بأمريكا ولها قاعدة جماهيرية كبيرة على كلا من اليوتيوب و تيكتوك وانستجرام، عن عمريناهز ال 22 عامًا وذلك بعد تعرضها لـ “نوبة صرع” وفقًا لعائلتها.

سبب وفاة انابيل هام

وبحسب التقارير، قد شكّل الخبر صدمة وذلك لمحبيها وعائلتها خاصة أنها رحلت بعمر الشباب وعرفت بمكافحتها للمرض وتوعيتها الدائمة عنه وقد تواجدت أنابيل في حفل توديع العزوبية قبل الإبلاغ عن اختفائها والعثور عليها متوفاه يوم السبت في نهاية شارع مولوكاي، بفيرهوب.

وقد شاركت شقيقات أنابيل أميليا هام واليكسنادرا رسائل وداعية تعبّرعن مدى الحزن أما عن مرض الصرع الذي عانت منه اليوتيبر الشهيرة فهو اضطراب في الدماغ قد يرافقه بعض النوبات المتكررة، والتي تُعرَّف عادةً على أنها تغيير مفاجئ في السلوك وذلك بسبب تغيير مؤقت في الأداء الكهربائي للدماغ.