أخبار مصر على مدار 24 ساعة.. سبب انقطاع الكهرباء وموعد انتهاء الأزمة

أخبار مصر.. كشف مصدر بوزارة الكهرباء سبب انقطاع تيار الكهرباء خلال هذه الأيام، فيما أعلن وزير الكهرباء موعد انتهاء الأزمة.. ونشر قسم الأخبار في موقع صدى البلد على مدار الـ 24 ساعة الماضية عددا من الأخبار المهمة نعرض أبرزها في السطور الآتية…

أخبار مصر على مدار الـ 24 ساعة الماضية

مصدر بالكهرباء يكشف السبب الحقيقي وراء تكرار انقطاع التيار

كشف مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة عن سبب انقطاع تيار الكهرباء هذه الأيام تزامنا مع ارتفاع درجات الحرارة غير المسبوق، الذ تشهده معظم بلدان العالم.

وزير الكهرباء يكشف موعد انتهاء أزمة الانقطاع المتكرر للتيار

شهدت الساعات القليلة الماضية انقطاعات في التيار الكهربائي بعدة مدن ومحافظات نتيجة ارتفاع درجات الحرارة ، لتؤدى الى تخفيف الأحمال عن الكهرباء الناجمة عن زيادة الضغط على الكهرباء.

الرئيس السيسي يبحث إنشاء المجمع الصناعي الثالث لإنتاج الأسمدة في العين السخنة

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم وفداً يضم رئيسَي شركتي "ووهوان للهندسة" الصينية و"باليسترا" الإيطالية، العاملتين في مجال الأسمدة

أخبار مصر على مدار الـ 24 ساعة الماضية

الرئيس السيسي ونظيره التونسي يتبادلان التهنئة بمناسبة حلول رأس السنة الهجرية

تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم اتصالاً هاتفياً من الرئيس قيس سعيد، رئيس الجمهورية التونسية.

زيادة الحركة الجوية بالمطارات المصرية خلال النصف الأول من العام بنسبة 29%

صرح الفريق محمد عباس حلمى وزير الطيران المدنى ، بأنه جار تنفيذ عدد من المشروعات التنموية فى مختلف مجالات قطاع الطيران المدنى والتى تستهدف التوسع فى تطوير الخدمات والمرافق وزيادة الطاقة الاستيعابية للمطارات المصرية

الرئيس السيسي يصدر قرارًا بالعفو عن باتريك زكي ومحمد الباقر

أعلن النائب البرلماني محمد عبد العزيز عضو لجنة العفو الرئاسي الإفراج عن كل من باتريك زكي ومحمد الباقر، وذلك بعد تدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي مستخدما في ذلك سلطاته الدستورية.

البابا تواضروس يشيد برؤية الدولة في بناء مسجد وكنيسة بالتجمعات السكنية الجديدة

أشاد قداسة البابا تواضروس الثاني بالرؤية التي تتبناها الجمهورية الجديدة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي عند تأسيس المجتمعات العمرانية والتجمعات السكنية الجديدة التي تنشئها الدولة، وهي الحرص على بناء مسجد وكنيسة ومدرسة في هذه المجتمعات.

أخبار مصر على مدار الـ 24 ساعة الماضية

البابا تواضروس يكرم المتميزين في الابتدائية والإعدادية من أبناء كنائس غرب الإسكندرية

كرم قداسة البابا تواضروس الثاني اليوم المتميزين من أبناء قطاع كنائس غربي الإسكندرية في الشهادات الابتدائية والاعدادية والفائزين في المسابقات الثقافية والفنية والرياضية على مستوى الإدارات التعليمية بالإسكندرية.

القومية للأنفاق توجه رسالة عاجلة لسكان المناطق المجاورة لمحطات القطار الكهربائي الخفيف

أعلنت الهيئة القومية للأنفاق، غلق محطات القطار الكهربائي الخفيف بالكامل من محطة عدلي منصور المركزية التبادلية وحتى محطة الفنون والثقافة بالعاصمة الإدارية الجديدة، اعتباراً من الساعة التاسعة مساء أمس، الأربعاء، وحتى الساعة الخامسة والنصف صباح اليوم الخميس الموافق 20 يوليو 2023.

بسبب منظومة التداول الجديدة| الزراعة : نتوقع ارتفاع أسعار القطن الفترة المقبلة.. تفاصيل

أكد الدكتور وليد يحيي وكيل معهد القطن للإنتاج التابع لوزارة الزراعة، أن منظومة تداول الأقطان حققت نجاحا كبيرا على التوالى للموسم الخامس والذى وضعته الحكومة حيث حددت حد أدنى لسعر القطن لضمان ربح المزارعين وبالتالى تشتري الحكومة من المزارع بهذا السعر كحد أدني .

أخبار مصر على مدار الـ 24 ساعة الماضية

رئيس الوزراء: تخفيف أحمال الكهرباء مؤقتا بسبب الموجة الحارة وزيادة استهلاك الطاقة

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال اجتماع الحكومة الذى عقد اليوم، الأربعاء، أنه تم البدء منذ يومين في تخفيف أحمال الكهرباء، نتيجة للموجة الحارة الشديدة التي نشهدها حالياً، وزيادة استهلاك الطاقة الكهربائية بصورة كبيرة، وهو ما انعكس

الحكومة: إلغاء العمل بقانون مكافحة الجذام

وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بإلغاء العمل بالقانون رقم 131 لسنة 1946 بشأن مكافحة الجُذام.

الوزراء يوافق على إنشاء 3 جامعات.. سفنكس الخاصة وبنها الأهلية والجامعة الوطنية

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 36 لسنة 2019 الخاص بإنشاء "جامعة سفنكس" الخاصة، المقامة بمدينة أسيوط الجديدة.