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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مأساة في الجيزة.. جثتان و4 مصابين داخل منزل بالعجوزة| ما القصة؟

حريق - أرشيفية
حريق - أرشيفية

مأساة شهدتها محافظة الجيزة، وبالتحديد منطقة ميت عقبة التابعة لقسم شرطة العجوزة، حيث اندلع حريق هائل داخل منزل بشارع الغريب جراء حادث انفجار أسطوانة غاز، أسفر عن مصرع سيدتين وإصابة 4 أشخاص بحروق متفرقة.

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تفاصيل انفجار أسطوانة غاز في العجوزة

كعادتها جلست الأسرة داخل شقتهم بشارع الغريب بمنطقة ميت عقبة التابعة لدائرة قسم العجوزة، ولم يخطر على بالهم ماذا ينتظرهم بعد حين، حيث اندلعت النيران فجأة بعد سماع صوت ارتطام قوي، وتبين من الأمر انفجار أسطوانة الغاز ونشوب النيران في المنزل، وسقوط الضحايا والمصابين داخله.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة مصحوبة بسيارات الإسعاف، إلى مسرح البلاغ، بعد ورود إخطار من غرفة علميات الإدارة العامة للحماية المدنية في الجيزة، متضمنا اندلاع حريق في منزل بمنطقة العجوزة جراء انفجار أسطوانة غاز، ووقوع ضحايا ومصابين، حيث وجه اللواء هشام أبو النصر، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة، بسرعة الانتقال والسيطرة على الحريق.

أمن الجيزة يسيطر على حريق شقة ميت عقبة

ودفعت الإدارة العامة للحماية المدنية في الجيزة، بإشراف اللواء جابر بهاء، مدير الحماية المدنية في الجيزة، بـ 4 سيارات إطفاء إلى موقع الحادث وتبين اشتعال النيران في منزل بشارع الغريب بمنطقة ميت عقب في العجوزة، وتمت السيطرة على الحريق وإخماده ومنع امتداده إلى العقارات المجاورة.

وتبين من التحريات الأمنية التي باشرها اللواء محمد الشرقاوي، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وقوع انفجار في أسطوانة غاز نتج عنه اشتعال النيران في المنزل، ووفاة سيدتين جراء الحادث وكذا إصابة 4 اشخاص في الحادث.

مصرع سيدتين وإصابة 4 في حادث شقة العجوزة

وشرحت تحريات الأجهزة الأمنية في الجيزة، التي أجريت بإشراف اللواء أحمد الوتيدي، مدير المباحث الجنائية في الجيزة، مصرع سيدتين جراء تأثرهم بإصابتهم بحروق متفرقة، وكذا إصابة 4 أشخاص بحروق متفرقة في الجسد من الحريق.

وتم نقل الجثامين إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة في الجيزة، والمصابين إلى المستشفى لتلقى العلاج، وتحرر المحضر اللازم عن الواقعة، وجرى العرض على النيابة العامة في الجيزة.

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