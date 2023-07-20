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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

ملحمة ترسخ قيم العطاء.. وزير الداخلية يهنئ الرئيس السيسي بذكرى ثورة يوليو

وزير الداخلية
وزير الداخلية

بعث اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، برقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسى، بمناسبة الاحتفال بذكرى ثورة يوليو المجيدة، جاء بها:

"بمناسبة الإحتفال بذكرى ثورة يوليو المجيدة، يطيب لى وهيئة الشرطة أن نتقدم لسيادتكم بخالص التهانى مقرونة بأصدق الأمنيات بدوام التوفيق والسداد.

واحد وسبعون عاماً مضت على ثورة سطر فيها الشعب المصرى جنباً إلى جنب مع قواته المسلحة أسـمى معانى الوطنية والوفاء حين التف حول جيشه وخلد فى سجل النضال الوطنى ملحمة ترسخ للأجيال المتعاقبة قيم العطاء والولاء لتنعم مصرنا الغالية وشعبها الأبى بمستقبل مشرق مفعم بالآمال والطموحات.

حفظكم الله يا سيادة الرئيس ورعاكم لمصرنا الغالية قائداً وزعيماً، وسدد على طريق الحق خطاكم، إنه نعم المولى ونعم النصير. 

 وكل عـــــــام وسيـادتكم بخـــــير".

كما بعث وزير الداخلية، برقية تهنئة للمستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، جاء بها:

"بأسمى آيات التقدير والإعزاز، يسرنى وهيـــئة الشــــرطة أن نتقدم لسيادتكم والسادة أعضاء مجلس النواب بخالص التهنئة بمناسبة الإحتفال بذكرى ثـــورة الثالث والعشـــرين من يوليـــو المجيدة.

تلك الثورة التى جسدت معانى العزة والكرامة على أيدى أبناء الوطن من رجال القوات المسلحة، ونسجت حاضراً ومستقبلاً تفخر به أجيالنا القادمة.

حفــظ الله الوطن ورفع رايته خفاقة بين الأمم، وكلل جهودكم بالنجاح إنه نعم المولى ونعم النصير.

وكل عـــــــام وسيـــادتكم بخـــــير".

كما بعث محمود توفيق، وزير الداخلية، برقية تهنئة إلى المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ.. جاء بها:

"يطيب لى وهيئة الشرطة أن نتقدم لسيادتكم والسادة أعضاء مجلس الشيوخ بخالص التهنئة بمناسبة الاحتفال بذكرى ثـــورة الثالث والعشـــرين من يوليـــو المجيدة.

إذ كانت تلك الثورة مبعثاً للفخر لما حققته من مبادئ ومكتسبات عبرت عن إرادة شعبية صانتها قواتنا المسلحة الباسلة.

حفــظ الله الوطن، وكلل مسيرتكم بالنجاح إنه نعم المولى ونعم النصير.

وكل عـــــــام وسيـــادتكم بخـــــير".

كما بعث محمود توفيق، وزير الداخلية، برقية تهنئة إلى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، جاء بها:

“بصادق مشاعر الإجلال والتوقير، أتشرف وهيـــئة الشــــرطة أن نتقدم لسيادتكم بخالص التهنئة بمناسبة الإحتفــــال بذكرى ثـــورة الثالث والعشـــرين من يوليـــو المجيدة.

ونحن إذ نحتفل بهذه الثورة المجيدة، تتجسد أمامنا أسمى معانى التضحية والإرادة، ونضع نصب أعيننا مكنون التحدى من أجل صنع مستقبل مشرق، لينعم الوطن بالرخاء والإستقرار فى ظل تكاتف جميع مؤسساته.

حفــظ الله البلاد وجعلها نبراساً للأمم، وكلل بالنجاح خُطاكم إنه نعم المولى ونعم النصير.

وكل عـــــــام وسيـــادتكم بخـــــير".

كما بعث محمود توفيق، وزير الداخلية، برقية تهنئة للفريق أول محمد زكى، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، جاء بها:

يسرنى وهيئــة الشــرطة أن نعرب لسيادتكم والمجلس الأعلى للقوات المسلحة والقادة والضباط وضباط الصف والصناع العسكريين والجنود، عن أسمى آيات التقدير وخالص التهانى بمناسبة الإحتفــال بذكــرى ثورة الثالث والعشرين من يوليو المجيدة.

وفى ذكرى تلك الثورة، يتذكر التاريخ دوماً ما سطره رجال قواتنا المسلحة الباسلة من فخر ومواقف وطنية، إذ عبروا عن إرادة شعبهم بكل شجاعة وفداء، سيظل جيش مصر أبد الدهر خير أجناد الأرض وحامى الديار ومبعث الفخر لنا وللأجيال القادمة.

حفــــظ الله الوطن وجعل رجال قواته المسلحة فى رباط إلى يوم الدين، وكلل مسيرتكم المعطاءة بالنجاح.

وكل عـــــــام وسيـــادتكم بخـــــير".

كما بعث محمود توفيق، وزير الداخلية، برقية تهنئة للفريق أسامة عسكر، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، جاء بها: 

“يطيب لى وهيئة الشــرطة أن نبعث لسيادتكم وقادة وضباط وضبــاط الصف والصــناع العسكريين والجنود، بأصدق التهانى بمناسبة الاحتفـال بالذكرى الواحد والسبعين لثورة الثالث والعشرين من يوليو المجيدة.  

حفظ الله وطننا الغالى ورفع رايته عالياً بسواعد أبنائه من رجال قواتنا المسلحة الباسلة، ووفقكم لما فيه الخــــير والصـــلاح.

وكل عـــــــام وسيـــادتكم بخـــــير".

الرئيس السيس الشعب المصري القائد العام للقوات المسلحة اللواء محمود توفيق وزير الداخلية برقية تهنئة هيئة الشرطة ثورة يوليو المجيدة

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