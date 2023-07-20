أخبار السيارات.. إرشادات للصيانة خلال الطقس الحار وعلامات تدل على تلف طرمبة البنزين

نشر موقع "صدى البلد" مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، بجانب تقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات، وأخرى عالمية، نستعرض أبرزها فيما يلي:

يتوافر داخل السوق المصرية للسيارات العديد من طرازات شركة بي إم دبليو البافارية، وتختلف في الفئات وتتنوع ما بين السيدان والهاتشباك والكروس أوفر، ونالت السيارات الألمانية من بي إم دبليو علي مكانة كبيرة بفضل محركاتها القوية ، وتصميماتها العصرية الجذابة .

أعلن وكيل سيارات بي إم دبليو البافارية في مصر عن أطلاق سيارته الجديدة BMW X7 الجديدة، وتنتمي X7 الي فئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات، وتتميز بمحركها القوي الذى ينتج قوة 530 حصان، وتمتلك تصميم فريد، بالإضافة الي احتوائها علي مساحات داخلية واسعة للتخزين .

أعلنت شركة Prior Design المتخصصة في تعديلات السيارات، عن تحديثاتها علي أطلاقها علي سيارة أودي A7 Sportback ، حيث أعطتها التعديلات طابع رياضي أكثر قوة، بالإضافة إلى زيادة قوامها الديناميكي.

قدم رئيس تركيا رجب طيب أردوغان سيارة من طراز " توج" وتنتمي الي فئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات، وهي تعد أول سيارة تركية الصنع بالكامل، هدية لأمراء الخليج عند زيارته لهم ضمن جولته في الخليج .

طرمبة البنزين من ضمن منظومة عمل السيارة المعقدة، وذلك لأنها تعمل بشكل دقيق جدًا من أجل ضمان عملها وتحركها بكفاءة عالية وسهولة في نفس ذاك الوقت.

خلال فصل الصيف يقوم فيه أصحاب السيارات بقطع مسافات طويلة بسياراتهم خلال الطقس الحار، بالإضافة الي انهم يذهبون الي أعمالهم في ظل درجات الحرارة المرتفعة بسياراتهم .

كشفت شركة فورد الأمريكية عن خفض أسعار نسختها الكهربائية من طرازها إف-150، وهي سيارة خفيفة والأكثر مبيعا في والولايات المتحدة ، حيث وصلت نسبة التخفيضات إلى 17%، خصوصا أنها قامت برفع الأسعار بعد طرح سياراتها فورد إف-150 في الأسواق لأول مرة .