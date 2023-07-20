باق 18 هدفا ..مهاجم الأهلى علي اعتاب نادي المائة

تعادل فريق الكرة الأول بالنادي الأهلى مع نظيره حرس الحدود 1-1، في المباراة التى اقيمت على ستاد القاهرة الدولي فى الجولة الـ33.

وأحرز محمود كهربا هدف التقدم للنادي الأهلى من متابعة جيدة داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 72.

وأدرك حرس الحدود التعادل في الدقيقة 80 عن طريق خالد عبدالفتاح لاعب الأهلى بالخطأ في مرماه.

وأنقذ حارس حرس الحدود مرماه من انفراد من بيرسى تاو نجم النادي الأهلى بعد تسديدة قوية في الدقيقة 6.

وألغى هدفاً لصالح الأهلى عن طريق محمد شريف بداعى التسلل بعد تدخل من الفار في الدقيقة 11.

مهاجم الأهلى على أعتاب نادي المائة

يتبقي لـ محمد شريف مهاجم النادي الأهلى 18 هدفا فقط للانضمام الي نادي المائة هدف.

وسجل محمد شريف مهاجم النادي الأهلى فى جميع البطولات التي شارك بها 82 هدفا.

الأهلي يضع الرتوش النهائية لضم سوزا

كشفت تقارير إعلامية مفاجأة حول انتقال البرازيلي جوستافو سوزا مهاجم فريق جاينبوك الكوري الي صفوف النادي الأهلي الميركاتو الصيفي.

وأفادت التقارير الإعلامية أن صفقة انتقال المهاجم البرازيلي الي النادي الأهلي على وشك الفشل .

وأرجعت التقارير تهديد صفقة انتقال المهاجم البرازيلي سوزا الي صفوف النادي الأهلي الي أن النادي الكوري لم يتعاقد مع مهاجم بديل حتي الآن.

أشارت التقارير الاعلامية الي أن فترة القيد في الدوري الكوري سيتم غلقه اليوم الخميس ولم يرد جاينبوك الكوري على إتمام الصفقة مع النادي الأهلي وتوقيع العقود.

شددت التقارير الاعلامية على أن النادي الأهلي ينتظر اليوم رد النادي الكوري على انتقال البرازيلي سوزا الي القلعة الحمراء من عدمه.

من جانبه أكد الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج "+90"، أن النادي الأهلي يضع الرتوش النهائية على صفقة التعاقد مع البرازيلي جوستافو سوزا مهاجم جيونبك هيونداي الكوري الجنوبي، بالصيف الجاري.

وتابع هشام خلال برنامجه على قناة النهار: "الأهلي سيعلن عن صفقة سوزا خلال أسبوع على أقصى تقدير، وحال فشل انضمام البرازيلي فإن البديل جاهز".

أرقام البرازيلي سوزا أرقام البرازيلي سوزا

منذ انضمامه إلى نادي جيونبك هيونداي، خاض جوستافو سوزا 126 مباراة في جميع المسابقات، سجل 51 هدفا، وصنع 16 تمريرة حاسمة.

وخلال الموسم الحالي، خاض جوستافو سوزا 19 مباراة بقميص ناديه الكوري، سجل 5 أهداف، ولم يصنع أي هدف.

وإجمالا خلال مسيرته الكروية، خاص المهاجم البرازيلي صاحب الـ29 عاما، 264 مباراة، سجل 85 هدفا وصنع 21.

إمام عاشور يصالح جماهير الأهلي فى لقاء الحرس

نجح إمام عاشور "صفقة الأهلي الجديدة" في امتصاص غضب جماهير الأهلي بعد الهتاف ضده في وقت سابق خلال إحدى مباريات الأهلي بالدوري الممتاز .

وتوجه إمام عاشور بعد نهاية مباراة الأهلي وحرس الحدود اليوم إلى مدرجات جماهير الأهلي ووجه لهم التحية وتبادلت الجماهير معه الهتافات القوية والترحيب بعد أن كانت هتفت ضده ورفضت ضمه للأهلي .