عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

150 ميدالية ..بطلة مصر وافريقيا في السباحة تروي تفاصيل نجاحها

صدى البلد

كشفت الدكتورة هبة الله يحيى، بطلة مصر وإفريقيا في السباحة الحرة، تفاصيل حصولها علي العديد من الجوائز الدولية في السباحة الحرة، قائلة:""بدأت ألعب سباحة في مرحلة الأساتذة ودخلت في التحكيم لأننى كنت في السابحة الدولية وأصبحت حكمة دولية ".

وأوضحت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “مصر تستطيع” والمذاع عبر قناة “دي ام سي”، ممارسة الرياضة مهمة للغاية خاصة إذا كانت بشكل يومى، حيث تحافظ على الصحة وتخرجنا من ضغوط الحياة وتحقق لنا إنجازات كثيرة.


وتابعت الدكتورة هبة الله يحيى :"لدى ابنتين، وأعطيهم حافز كى يستطيعون الموازنة في حياتهم بين الدراسة والسباحة، والتمرين في السباحة يتطلب منا التدريب على مدار 6 أيام في الأسبوع، وحصلت على 150 ميدالية دولية محلية وأفريقية ودولية ".
 

“مصر تستطيع “دي ام سي الجوائز الدولية السباحة الحرة برنامج “مصر تستطيع”

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شاهد أول رد فعل لـ زيزو بعد أنباء انتقاله للأهلي

بعد تمديد عقده .. رسالة نارية من أفشة للنادي الأهلي

الأحد المقبل.. درجات الحرارة تصدم المصريين وهذا موعد انكسار الموجة

إمام عاشور فضّل الأهلي على الزمالك | مؤتمر طارئ لـ مرتضى منصور

بقى من حقه قيد الصفقات | إعلامي شهير يفجر مفاجأة تخص الزمالك

أحمد حسن: كولر تلقى عرضا مغريا من منتخب عربي

احترموا رغبتي.. أول رد من حسن شاكوش حول علاقته بحورية فرغلي

يتبقى توقيع العقود.. أحمد حسن يكشف تفاصيل صفقة الأهلي القادمة

ترشيحاتنا

بوتين: منطقة القطب الشمالي مهمة لـ روسيا من الناحية الاستراتيجية

إحنا في أمان.."التموين" تطمئن المواطنين بشأن القمح بعد انسحاب روسيا من اتفاقية الحبوب

صوت تحبه الملائكة.. علي جمعة يستعرض تلاوة نادرة للشيخ محمود علي البنا

طقوس شيطانية واتهام بالماسونية.. كواليس إلغاء حفل ترافيس سكوت «الغامضة» في مصر

الحبس 6 أشهر عقوبة زراعة الأرز في المساحات غير المخصصة له وزاريا

بعد تكريمه من الأهلي.. شاهد أول تعليق من أيمن أشرف

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تجنب استغلال البائعين.. طريقة مبتكرة لتقشير التين الشوكي بسهولة

منزل بـ10 ملايين دولار.. أراضي وعقارات عالم الميتافيرس الافتراضي للبيع بأرقام خيالية

هاني الناظر يحذر من الجلوس أمام المراوح والتكيفات لهذه الأسباب

شاهد فستان نوال الزغبي علي عارضة الأزياء يثير الجدل بالسوشيال ميديا

فيديو

استكماله غدا .. انقطاع التيار الكهربائي على المؤتمر الصحفي لمرتضى منصور رئيس الزمالك

سر السيارة التي كادت تفسد صفقة إمام عاشور/ فيديو جراف

2023 الأكثر سخونة منذ 125 ألف سنة .. موجات حر فتاكة في أوروبا وجفاف في أستراليا وألسنة لهب تتربص برئة الأرض «فيديوجراف»

شغلتك رقاصة ؟!.. شقيقة ريم طارق ترد على تصريحات حسن شاكوش

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتور صابر حارص يكتب: في الهجرة تتجلى تسعة معان

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الخريف السوداني مأساة بكل الألوان

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: دمشقية في بهو كنيسة البندقية

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب : سفيرة أفريقيا

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: امبراطورية الفناء

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: موجة حارة جدًا

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: بعد الإطلاع.. الحماية الجنائية من الاغتصاب الفكري

إسلام منتصر

إسلام منتصر يكتب: أخطاء تخطت زمنها

اﻟﻤﺰﻳﺪ