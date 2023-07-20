150 ميدالية ..بطلة مصر وافريقيا في السباحة تروي تفاصيل نجاحها

كشفت الدكتورة هبة الله يحيى، بطلة مصر وإفريقيا في السباحة الحرة، تفاصيل حصولها علي العديد من الجوائز الدولية في السباحة الحرة، قائلة:""بدأت ألعب سباحة في مرحلة الأساتذة ودخلت في التحكيم لأننى كنت في السابحة الدولية وأصبحت حكمة دولية ".

وأوضحت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “مصر تستطيع” والمذاع عبر قناة “دي ام سي”، ممارسة الرياضة مهمة للغاية خاصة إذا كانت بشكل يومى، حيث تحافظ على الصحة وتخرجنا من ضغوط الحياة وتحقق لنا إنجازات كثيرة.



وتابعت الدكتورة هبة الله يحيى :"لدى ابنتين، وأعطيهم حافز كى يستطيعون الموازنة في حياتهم بين الدراسة والسباحة، والتمرين في السباحة يتطلب منا التدريب على مدار 6 أيام في الأسبوع، وحصلت على 150 ميدالية دولية محلية وأفريقية ودولية ".

