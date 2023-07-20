رامي جمال: العمل الفني بيسرق العمر.. والشغل يؤثر على حياتي الشخصية

أكد الفنان رامي جمال، أن أكثر عيب في شخصيته هو حبه الزائد للشغل مما يؤثر على حياته الشخصية، قائلا: "أكثر عيب في نفسي الشغلة بتاعتنا بتسرق العمر وكل شويه أقول هخلص ألبوم ونسافر وندخل في اللي بعده ومراتي دايما تقولي مش مهم نؤجل".

وأوضح رامي جمال، خلال حواره ببرنامج "حبر سري"، مع الإعلامية اسما إبراهيم، على قناة القاهرة والناس، أن النجاح والطموح يستحمله الفرد، لأنه حلمه إنما شريك الحياة يتحمل لأنه يحب، مؤكدا أنه وقت كبير من حياته يكون مشغولا ولكن مساحة مراته في حياته 100% حتى في الأوقات التي لا يكونون فيها مع بعضهم.

ووجه رامي جمال، رسالة إلى زوجته قائلا: "أي حاجة زعلتها مني أنا مرضاش واحنا أولاد أصول ومتربين وبشكرها على كل الحب والدعم اللي شوفته منك، حتة في الوقت اللي مش موجودين فيه مع بعض بنتواصل في التليفون وبأخذ رأيها في كل شيء في حياتي".