لا يمكن إيقافه.. أوكرانيا تعترف بعجزها أمام سلاح روسي “فتاك”

قال المتحدث باسم سلاح الجو الأوكراني، يوري إجنات، إن القوات المسلحة الأوكرانية غير قادرة إسقاط صواريخ أونيكس الروسية بمساعدة أنظمة الدفاع الجوي.

وحسب صحيفة “سترانا” الأوكرانية، قال إجنات: “يصعب على الدفاع الجوي للقوات المسلحة الأوكرانية اكتشاف وإسقاط صواريخ أونيكس، لأنها تطير بسرعة عالية وعلى علو منخفض”.

وأضاف: "صواريخ أونيكس مصممة لتدمير المراكب المائية والسفن وتطير بسرعة 2.6 ماخ. هذا هو أكثر من 3000 كيلومتر في الساعة”.

وتابع قائلا: “في المسيرة، يمكن للصاروخ أن يرتفع عاليا لتوفير الوقود، وعند دخول الهدف، يمكنه بالفعل الطيران من 10 إلى 15 مترا فوق الماء لتدمير السفينة".