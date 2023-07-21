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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

بمجموع 65%.. مواعيد التقديم فى كلية الشرطة للحاصلين على الثانوية العامة والأزهرية

كلية الشرطة
كلية الشرطة

وافق اللواء محمود توفيق وزير الداخلية علـى قبـول دفعـة جـديـدة الراغبين في الالتحاق بكلية الشرطة لعام 2023/2024.

مواعيد التقديم فى كلية الشرطة 2023

أعلن اللواء هاني أبو المكارم مساعد وزير الداخلية لأكاديمية الشرطة، أنه سيتم بدء التقديم في كلية الشرطة لهذا العام من الحاصلين على شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة أو ما يعادلها أو الثانوية الأزهرية للعام السابق 2022 والحاصلين على الشهادة الثانوية من الخارج والدبلومات الاجنبية للعام 2022 والحصالون على شهادة الليسانس فى الحقوق "ذكور - اناث" وبكالريوس التربية الرياضية اناث للعام السابق 2022 والحاصلون على المؤهلات الجامعية "بكالوريوس- ليسانس- ماجستير- دكتوراه" فى التخصصات التى تمثل احتياجا لقطاعات الوزارة  ابتداء من يوم الثلاثاء الموافق 18 يوليو حتى يوم الخميس 10 اغسطس 2023.


وبالنسبة للحاصلين على شهادة الثانوية العامة أو الأزهرية لهذا العام 2023 وطلبة الدور القانى يبدأ التقديم فى 1 أغسطس حتى 31 أغسطس 2023

وبالنسبة للحاصلين على الليسانس فى الحقوق ذكورًا وإناثًا، وبكالوريوس التربية الرياضية إناث لهذا العام 2023 يبدأ التقديم من 1 أغسطس وحتى 14 سبتمبر 2023.

وأعلن اللواء هانى ابو المكارم مساعد وزير الداخلية ورئيس اكاديمية الشرط عن قبول دفعة جديدة من الحاصلين علـى شـهادة إتمام الدراسة الثانويـة العامـة أو ما يعادلهـا وفقـاً لضوابط مكتب تنسيق الجامعات أو شهادة إتمام دراسة الثانوية الأزهرية، وذلك بـعـد أدنـى نـسـبـة (65%) لمجمـوع درجـات النجـاح لـهـذا العـام (٢٠٢۳)، أو العـام السابق (٢٠٢٢) ، وتكــون مـدة الدراسـة أربـع سـنوات دراسية.

وأضاف انه بالنسبة للطلبة الحاصلين على شهادة الليسانس في الحقـوق (ذكـور - إنـاث) وشهادة البكالوريوس في التربية الرياضية (إنـاث) بتقـدير (مقبـول فـأعلى) لهـذا العـام (٢٠۲۳) أو العام السابق (٢٠٢٢) ، وتكون مدة الدراسة سنتين دراسيتين.

والحاصلون علـى المـؤهلات الجامعية في التخصصـات الـتي تُمثـل إحتياجـاً لقطاعـات وزارة الداخليـة (ذكـور - إنـات) بتقـدير (جيد علـى الأقـل) لهذا العـام (٢٠٢٣) أو العـام السابق (۲۰۲۲) عـدا تخصـص الطـب البشـري لهذا العـام (٢٠٢٣) أو العـامين السابقين (۲۰۲۲ - ٢٠۲۱)، وتكـون الدراسـة سنة دراسية واحدة وذلك في إطـار الضوابط الواردة بالقانون رقـم 91 لسنة 1975 بشـأن إنشـاء اكاديمية الشـرطة، والقــرار الـوزاري رقـم ٨٦٤ لسـنة ١٩٧٦ بشـأن اللائحـة الداخليـة للأكاديميـة، وقـرار مجلس إدارة الأكاديميـة الصـادر بتحديـد شـروط السن واللياقة الصحية والبدنية والسمات الشخصية اللازمة للقبول بالكلية.

اكاديمية الشرطة الثانوية الازهرية الثانوية العامة الشهادة الثانوية المؤهــلات الجامعيــة كلية الشرطة 2023 مواعيد التقديم

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