خبير أثري: المتحف المصري الكبير لن يتكرر لو بعد عشرات القرون.. فيديو

قال الدكتور مجدي شاكر ، الخبير الأثري ن إن مصر بدأت تستعيد دورها الحضاري وليس فقط دورها السياسي في تقديم مشروع المتاحف المصري الكبير، موضحا أن المتحف المصري الكبير سيكون أكبر متحفا من حيث المساحة ، وعدد القطع الأثرية الموجودة به.

وتابع الدكتور مجدي شاكر، خلال مكالمة هاتفية لـ برنامج " هذا الصباح " ، والمذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أن العالم يحتاج لعشرات القرون من أجل تكرار نموذج امتحف المصري ، ولن يتكرر ، وسيتميز بميزة غير موجودة بالعالم كله ن وهو أنه سيحتوي على ممتلكات الملك توت عنخ أمون بالكامل .

وأردف ، أنه كان يتمنى أن يستعين محافظ الجيزة بطلاب كليات الفنون في الزمالك في خمنلات تطوير شوارع الجيزة ، وأن يكون لهم دور في هذا الاطار ، وأن يكون مشروعات تخرجهم متعلقة بهذة المشروعات .