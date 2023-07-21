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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

حشيش وهيروين.. ضبط 7 قضايا مخدرات في حملة أمنية بجنوب سيناء

الشرطة
الشرطة

شن قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن جنوب سيناء حملة أمنية إستهدفت دوائر أقسام شرطة (نويبع – أبو زنيمة – دهب – سانت كاترين – أول شرم الشيخ – رأس سدر).

 

وأسفرت جهودها عن ضبط (7) قضايا "إتجار" في المواد المخدرة.. بإجمالي مضبوطات (كمية من مخدر الحشيش وزنت 11,300 كيلو جرام – كمية من زهرة الخشخاش وزنت 5 كيلو جرام – كمية من مخدر الهيدرو وزنت 9 كيلو جرام - كمية من مخدر الهيروين وزنت كيلو جرام – كمية من مخدر الأفيون) بحوزة (10 متهمين).

 تم اتخاذ الإجراءات القانونية وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما إستهداف وضبط حائزى ومتجرى المواد المخدرة .

الأجهزة الامنية الهيروين الخشخاش المواد المخدرة امن جنوب سيناء حملة امنية جنوب سيناء

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