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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

الإيطالية أرمينيا كامل: الأوبرا المصرية بيتي وفن الباليه حياتي

أرمينيا كامل
أرمينيا كامل

قالت الفنانة وراقصة الباليه أرمينيا كامل، إنها تعتبر دار الأوبرا المصرية بمثابة بيتها التي قضت بداخلها أجمل أوقات عمرها، وإن فن الباليه هو حياتها، مضيفة أن راقصة الباليه لكي تصل لدرجة الاحتراف عليها أن تمر بسنوات طويلة من التدريب والتعليم تصل لحوالي 9 سنوات، وهي مدة الدراسة بالأكاديمية، يتبعها بذل مجهود كبير للوصول للخفة والرشاقة على خشبة المسرح.

وأشارت أرمينيا كامل في لقائها ببرنامج "صباح جديد" على قناة "القاهرة الإخبارية"، إلى أنه على الرغم من صعوبة فن الباليه إلا أنه يحتاج لشخص يحبه حتى يستمر فيه، مؤكدة أنه الشخص يبدأ ممارسته من سن صغيرة لإتقانه، وأنه يحتاج إلى تكنيك مختلف والتزام، وأن عددًا قليلًا للغاية يصل فيه لاحترافه، لتدلل على حديثها قائلة: "ينضم للمدرسة حوالي 400 شخص ولكن يصل لمرحلة الاحتراف 6 أشخاص فقط، فعملية الاختيار صعبة وتكون مبنية على اعتبارات كثيرة، منها أن البعض يحدث له تغيرات في جسده والبعض الآخر لا يفهم الموسيقى أو لا يؤدي حركات البالية بشكل جيد لأنها صعبة جدًا".

وأوضحت أن فن الباليه أصبح معروفًا بشكل كبير في مصر مع انتشار مدارس الباليه في أماكن كثيرة ما بين القاهرة والإسكندرية ودمنهور وغيرها من المناطق، مؤكدة أن الفتيات أكثر إقبالاً على تعلمه وهو ما يعطي أملًا أن يكون هناك جمهور في المستقبل لهذا الفن المميز، إذ إن جمهوره خاص ولكنه كبير وذكي.

أرمينيا كامل الأوبرا المصرية القاهرة الإخبارية برنامج صباح جديد دار الاوبرا المصرية

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