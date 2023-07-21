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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

يهدد ترشحه للرئاسة الأمريكية .. الكشف عن موعد محاكمة ترامب

دونالد ترامب
دونالد ترامب

ذكرت محكمة أمريكية، اليوم الجمعة، أن القاضية الاتحادية المشرفة على محاكمة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في قضية إساءة التعامل مع وثائق سرية حددت يوم 20 مايو من العام المقبل 2024 موعدا لمحاكمته.

ويضع الحكم الصادر عن أيلين كانون، وهي القاضية الجزئية في فورت بيرس بولاية فلوريدا، محاكمة ترامب الجنائية قبل فترة أقل من ستة أشهر من الانتخابات الرئاسية التي ستجري في نوفمبر 2024. وترامب هو المتصدر حاليا لسباق الترشح عن الحزب الجمهوري.

وكان قال الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، إن محاميه يتعرضون للهجوم على مستوى غير مسبوق، بعد توجيه وزارة العدل الأمريكية ثلاث تهم جديدة ضده.

وكتب ترامب، عبر منصته للتواصل الاجتماعي “تروث سوشيال”: "هؤلاء الشيوعيون الأشرار والماركسيون والفاشيون والديمقراطيون اليساريون المتطرفون هاجموا محاميي بمستوى لم يسبق له مثيل من قبل وما زلت أفوز".

واتهمت وزارة العدل الأمريكية، الرئيس السابق، دونالد ترامب، بثلاث تهم في قضية اقتحام الكابيتول، الذي وقع في يناير 2021.

وحسب شبكة “إن بي سي” الأمريكية، فإن التهم الجديدة الموجهة إلى ترامب تحتوي على نقاط حول التآمر لخداع الشهود والتأثير عليهم.

وأمس، قال الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، إن المحقق الخاص، جاك سميث، أبلغه أنه هدف للتحقيق الجنائي في الجهود المبذولة لإلغاء انتخابات 2020، وهي علامة على أنه قد يتم اتهامه قريبا من قبل المحقق الخاص.

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