محمد رياض: مش هنستنى الفنان يموت عشان نكرمه

كشف الفنان محمد رياض، رئيس المهرجان القومى للمسرح المصرى، تفاصيل المكرمين فى الدورة المقبلة من المهرجان.

وقال رياض خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " المصري أفندي" والمذاع عبر قناة "المحور، إنه أطلق اسم عادل إمام على دورة المهرجان الـ 16.

وأشار إلي أنه تم اختيار المكرمين من الفنانين أو الكتاب المؤثرين فى المسرح من الأحياء، معلقا: "مش هستنى الفنان يموت عشان أكرمه.. وده أجمل حاجة ممكن نقدمها ليه".

وأضاف: "عايزين نقوله شكرا على اللي قدمته في تاريخك الفني"، مشيرا إلى أن كل الراحلين لهم كل الاحترام والتقدير وقمنا بندوات لهم.