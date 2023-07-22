عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مشاجرة الغربية .. القبض على بلطجى فيديو الفيس بوك

مشاجرة
مشاجرة

رصدت الأجهزة الأمنية تداول تعليق مدعوم بصور ومقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" يتضمن قيام أحد الأشخاص بممارسة أعمال البلطجة والتعدى على آخر بالضرب أمام المحل الخاص به مستخدماً سلاح أبيض وعصا وإحداث إصابته وتهديده بالقتل بالغربية.

 

 بالفحص تبين أنه بتاريخ 12 الجارى تبلغ لقسم شرطة ثان المحلة بمديرية أمن الغربية من (مالك محل - مقيم بدائرة القسم) بتضرره من (شخصين – مقيمان بدائرة القسم) لقيامهما بالتعدى عليه بعصا خشبية محدثين إصابته بجروح متفرقة بالجسم ، وذلك بسبب حدوث مشادة كلامية بينهم لخلافات الجيرة تطورت لمشاجرة قاما على إثرها بالتعدى عليه على النحو المشار إليه.

 

 عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وأمكن ضبطهما، وبمواجهتهما إعترفا بارتكاب الواقعة لذات السبب.

 

 تم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.

أعمال البلطجة التواصل الإجتماعي فيس بوك الفيس بوك النيابة العامة امن الغربية خلافات الجيرة سلاح ابيض

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

انقطاع الكهرباء في مصر.. الوزارة تحدد موعد عودة انتظام التيار

الوداد المغربي يخطف صفقة الزمالك رسميا.. تفاصيل

صراع بين الأهلي والزمالك لضم بن شرقي.. وقرار اللاعب مفاجأة

رغم ضم إمام عاشور| 5 صفقات "طارت" من الأهلي خلال الميركاتو الصيفي.. مفاجآت بالأسماء

البانيه يتراجع 75 جنيهًا.. أسعار الدواجن الجديدة تصدم المواطنين والكيلو مفاجأة

مرتضى منصور يفجر مفاجأة مدوية بشأن نادي القرن

الكهرباء تعلن موعد انتهاء أزمة انقطاع التيار.. فيديو

الشارة والتجديد.. 4 مطالب من أحمد فتوح في جلسة الزمالك

ترشيحاتنا

بالمجان ..إنسى خشونة المفاصل مع كوب من هذا المشروب

بطولة منى زكي.. جلسات عمل لصناع مسلسل "طالع نازل" قبل التصوير في أكتوبر

سهير شلبي: ماسبيرو قلعة الإعلام التي شكلت وجدان الأمة

أسماك القرش تقترب من سائحة في جنوب أفريقيا.. شاهد ماذا حدث؟

حولوا زجاجات البلاستيك إلى ملابس.. مشروع تخرج مبهر لطلاب كلية التكنولوجيا بحلوان

استمرار صرف معاش تكافل وكرامة عن شهر يوليو 2023

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مصير مأساوي لطفلة أمريكية من ذوي الهمم في حافلة مدرستها

تأجيل طرح فيلم Barbie في مصر وسط أنباء عن منعه من العرض|صور

الإيسيسكو تشارك في ورشة عمل دولية حول التعليم متعدد اللغات بأبيدجان|صور

ظهر بـ 3 لوك ورقص مع نويل.. كواليس حفل تامر حسني بالعلمين الجديدة

فيديو

نسيت البنطلون مفتوح.. الجمهور يفتح النار على عارفة عبد الرسول

تهدد الدوري.. أزمة جديدة بسبب توقفات الأهلي ومنتخب مصر

رامي جمال يكشف خزائن أسراره ويكشف سبب إصابته بمرض البهاق / فيديوجراف

تحذير عاجل من الأرصاد والصحة| ماذا سيحدث يومي الاثنين والأربعاء المقبلين؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

الأم اللعوب وخصلات الشعر الصفراء

مجدي أبوزيد

مجدى أبوزيد يكتب: الجامعات المصرية في التصنيفات العالمية

نجاة عبدالرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب : مهرجان العلمين الجديدة

الدكتور صابر حارص يكتب: في الهجرة تتجلى تسعة معان

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الخريف السوداني مأساة بكل الألوان

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: دمشقية في بهو كنيسة البندقية

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب : سفيرة أفريقيا

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: امبراطورية الفناء

اﻟﻤﺰﻳﺪ