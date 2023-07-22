تتخطى 41 درجة .. تعرف على درجات الحرارة اليوم السبت | فيديو

قدّمت الإعلامية رشا مجدي ، تقريرًا عن درجات الحرارة وحالة الطقس المتوقعة اليوم السبت22 يوليو 2023، في القاهرة والمحافظات.

حالة الطقس

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الجمعة طقس معتدل الحرارة فى الصباح الباكر على كافة الأنحاء، حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الشرقية وشمال الصعيد والسواحل الشمالية الغربية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، معتدل ليلا على كافة الأنحاء.

درجات الحرارة وحالة الطقس المتوقعة اليوم السبت :

العظمى الصغرى

القاهرة41 -26

الإسكندرية33 - 24

الإسماعيلية 42 -24

الغردقة41 -30

أسوان 45 - 29

سوهاج 43 - 27

المنيا 41-27

