أخبار مصر على مدار 24 ساعة.. بشرى من الأرصاد عن درجات الحرارة اليوم السبت

أخبار مصر.. زفت هيئة الأرصاد الجوية، بشرى بشأن درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت وغدا الأحد، التي سوف تشهد تراجعا نسبيا على مختلف أنحاء البلاد... ونشر قسم الأخبار في موقع صدى البلد على مدار الـ 24 ساعة الماضية عددا من الأخبار المهمة نعرض أبرزها في السطور الآتية…

أخبار مصر على مدار الـ 24 ساعة الماضية

الأرصاد تزف بشرى سارة.. تراجع مؤقت في درجات الحرارة لمدة 48 ساعة

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أن درجات الحرارة على البلاد، سوف تشهد تراجعا نسبيا غدا السبت وبعد غد الأحد، على مختلف أنحاء البلاد.

تتجاوز 19%.. سويلم يتابع الموقف التنفيذي لمشروع مجموعة قناطر ديروط الجديدة

تلقى الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري تقريراً من المهندس إيهاب الجوهري رئيس قطاع الخزانات والقناطر الكبرى يستعرض الموقف التنفيذي لمشروع مجموعة قناطر ديروط الجديدة.

باقى يومان.. آخر موعد للتقديم في وظائف القطار الكهربائي الخفيف

تسعي الدولة إلي توفير فرص عمل جيدة تتناسب مع كافة التخصصات وتوفر رواتب مجزية حيث أعلنت أعلنت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، مد مهلة التقديم لوظائف القطار الكهربائي حتى 23يوليو الجاري، بسبب إجازة عيد الأضحى، التي استمرت لمدة 7 أيام.

أخبار مصر على مدار الـ 24 ساعة الماضية

وزير العمل أمام مجموعة العشرين: مصر لم تقف مكتوفة الأيادي أمام التحديات العالمية

أكد وزير العمل حسن شحاتة اليوم الجمعة، أن الدولة المصرية لم تقف مكتوفة الأيادي أمام "التحديات العالمية"، وأن ملف العمل كان على رأس أولوياتها بتوجيهات وقرارات من الرئيس عبدالفتاح السيسي، من أجل المزيد من حماية ورعاية العمال في الداخل والخارج، وتوفير الحياة الكريمة للفئات الأكثر احتياجاً، وتأثراً بتلك التحديات التي ضربت العالم أجمع.

مصر بتتكلم حرفي.. وزيرة التضامن تفتتح معرض ديارنا في مارينا 5

افتتحت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي معرض «ديارنا» لتسويق المنتجات اليدوية والتراثية، والذي يقام تحت شعار «مصر بتتكلم حرفي» بمنطقة مارينا 5 بالساحل الشمالى، وذلك بحضور اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ ولفيف من الشخصيات العامة.

حائط الدفاع عن مصر| جبر يهنئ الإعلاميين بذكرى البث الأول لإرسال التليفزيون

قدم الكاتب الصحفى كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام التهنئة لـ الإعلاميين فى عيد التليفزيون، وقال: أهنئ زملائي الإعلاميين بمناسبة عيد التلفزيون والذي جاء مع انطلاق البث الأول للإرسال التليفزيوني في مصر مساء 21 يوليو عام 1960.

أخبار مصر على مدار الـ 24 ساعة الماضية

قلعة الإعلام العربي .. ماذا تعرف عن ماسبيرو في الذكرى 63 لإنشائه؟

يوافق اليوم الجمعة 21 يوليو 2023 الذكرى الـ63 لافتتاح مبنى الإذاعة والتليفزيون “ماسبيرو”، الذي شُيد في عهد الرئيس الراحل جمال عبدالناصر بقرار منه، وتم البدء في بنائه في أغسطس 1959 حتى تم الانتهاء منه وافتتاحه في 21 يوليو من عام 1960 ليواكب الاحتفال بالعيد الثامن لثورة يوليو.

عبر 3 طائرات عسكرية..مصر ترسل مساعدات للسودان مقدمة من جامعة الدول العربية

أقلعت ثلاث طائرات نقل عسكرية من قاعدة شرق القاهرة الجوية متجهة إلى مطار بورسودان محملة بأطنان من الشحنات الإنسانية من الأدوية المنقذة للحياة ، مقدمة من مجلس وزراء الصحة العرب بجامعة الدول العربية.

أخبار مصر على مدار الـ 24 ساعة الماضية

مصر والإمارات تنفذان عروضًا جوية في سماء العلمين الجديدة |فيديو

يشارك فريق النجوم الفضية المصري التابع لـ القوات الجوية، مع فريق الفرسان الإمارتي في العرض الجوي "العلمين اير شو - Alamein Air Show 2023" وذلك في سماء مدينة العلمين الجديدة، بمشاركة القوات البحرية وقوات المظلات.

البابا تواضروس يستقبل نيافة الأنبا أندراوس

استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني في المقر البابوي بالقاهرة اليوم الجمعة، نيافة الأنبا أندراوس مطران إيبارشية أبوتيج وصدفا والغنايم.

مطار القاهرة.. ضبط راكبين بحوزتهما مخدرات متنوعة وخنجرين

نجحت سلطات جمارك مطار القاهرة الدولي برئاسة الدكتور ماجد موسي رئيس الإدارة المركزية، في ضبط راكب مصري بحوزته قطعتي حشيش ولفافة بها كوكايين وزجاجتين بهما سائل مخدر، كما تم ضبط راكب مصري اخر بحوزته أسلحة بيضاء.

أخبار مصر على مدار الـ 24 ساعة الماضية

انقطاع الكهرباء في مصر.. الوزارة تحدد موعد عودة انتظام التيار

انقطاع الكهرباء في مصر، تصدر محرك البحث جوجل لكثرة بحث المواطنون عن أسباب انقطاع الكهرباء في مصر، وموعد عودة انتظام التيار الكهربائي، بعدما شهدت عدة مناطق بمختلف محافظات مصر انقطاع الكهرباء بشكل مستمر، وهو ما أثار التساؤل عن السبب وموعد انتهاء الأزمة.