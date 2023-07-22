عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

رضا فرحات: التحالف الوطني للعمل الأهلي وفر مناخا مشتركا بين القطاع الخاص والحكومة|فيديو

رضا فرحات
رضا فرحات

قال الدكتور رضا فرحات، محافظ الإسكندرية الأسبق، إن التحالف الوطني ضم حوالي 24 جمعية ومؤسسة أهلية، وأقام جسرا من الثقة والتعاون بين الحكومة والمجتمع الأهلي.

وأضاف "فرحات"، خلال لقائه ببرنامج "صباح البلد" المذاع على فضائية "صدى البلد" ويرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي، أن التحالف الوطني وفر مناخا مشتركا بين القطاع الخاص والحكومة والمجتمع الأهلي، فضلا عن أنه ساهم في توحيد قاعدة البيانات.

وأوضح أنه من الضروري توحيد قاعدة البيانات للمستفيدين من الحماية الاجتماعية، حتى لا تتكرر المساعدات، ويهمل عدد كبير من المواطنين.

وأشار إلى أن التحالف الوطني للعمل الأهلى دعم عددا كبيرا من المبادرات مثل "كتف في كتف" و"ازرع" و"مراكب النجاة".

التحالف الوطني الصحفي أحمد حمدى القطاع الخاص الكاتب الوطني للعمل الأهلي حماية الإجتماعية دكتور رضا فرحات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

انقطاع الكهرباء في مصر.. الوزارة تحدد موعد عودة انتظام التيار

البانيه يتراجع 75 جنيهًا.. أسعار الدواجن الجديدة تصدم المواطنين والكيلو مفاجأة

240 ساعة نار استعدوا.. الأرصاد تفجر مفاجأة بشأن طقس الأيام المقبلة

انخفاض جديد.. هبوط أسعار البيض اليوم السبت بالأسواق| تفاصيل

تبدأ بـ 3.5 جنيه للطماطم .. تعرف على أسعار الخضروات والفاكهة اليوم السبت 22 يوليو 2023

الكيلو بـ 50 جنيهًا.. هبوط غير متوقع فى أسعار الدواجن والبط اليوم السبت

للموظفين وأصحاب المعاشات.. متى تصرف العلاوة الدورية والنسبة الجديدة 2024؟

رغم ضم إمام عاشور| 5 صفقات "طارت" من الأهلي خلال الميركاتو الصيفي.. مفاجآت بالأسماء

ترشيحاتنا

الدولار يواصل صعوده عالميا بقوة ويسجل مكاسب قوية | تفاصيل

هتحصل بعد يومين | البحوث الفلكية تكشف تفاصيل ظاهرة نادرة تحدث مرة في العام

رئيس سلامة الغذاء: إنشاء وحدة للإفراج عن الرسائل الغذائية بالجمارك

وقع للزمالك .. مهيب عبد الهادي يكشف عن صفقة جديدة

خطوة أخيرة تفصل نجم ليفربول عن الدوري السعودي| ما هي

تراجع البانيه .. تعرف على أسعار الدواجن والبيض اليوم السبت 22 يوليو 2023

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

30 صورة جديدة من حفل تامر حسني في افتتاح مهرجان العلمين الجديدة

مشروبات طبيعية فعالة تخلصك من الصداع نهائيا.. تعرف عليها

نظرتك لصور الوهم البصري تكشف صفات خفية في شخصيتك.. تفاصيل

أسماك القرش تقترب من سائحة في جنوب أفريقيا.. شاهد ماذا حدث؟

فيديو

نسيت البنطلون مفتوح.. الجمهور يفتح النار على عارفة عبد الرسول

تهدد الدوري.. أزمة جديدة بسبب توقفات الأهلي ومنتخب مصر

رامي جمال يكشف خزائن أسراره ويكشف سبب إصابته بمرض البهاق / فيديوجراف

تحذير عاجل من الأرصاد والصحة| ماذا سيحدث يومي الاثنين والأربعاء المقبلين؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

الأم اللعوب وخصلات الشعر الصفراء

مجدي أبوزيد

مجدى أبوزيد يكتب: الجامعات المصرية في التصنيفات العالمية

نجاة عبدالرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب : مهرجان العلمين الجديدة

الدكتور صابر حارص يكتب: في الهجرة تتجلى تسعة معان

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الخريف السوداني مأساة بكل الألوان

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: دمشقية في بهو كنيسة البندقية

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب : سفيرة أفريقيا

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: امبراطورية الفناء

اﻟﻤﺰﻳﺪ