رضا فرحات: التحالف الوطني للعمل الأهلي وفر مناخا مشتركا بين القطاع الخاص والحكومة|فيديو

قال الدكتور رضا فرحات، محافظ الإسكندرية الأسبق، إن التحالف الوطني ضم حوالي 24 جمعية ومؤسسة أهلية، وأقام جسرا من الثقة والتعاون بين الحكومة والمجتمع الأهلي.

وأضاف "فرحات"، خلال لقائه ببرنامج "صباح البلد" المذاع على فضائية "صدى البلد" ويرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي، أن التحالف الوطني وفر مناخا مشتركا بين القطاع الخاص والحكومة والمجتمع الأهلي، فضلا عن أنه ساهم في توحيد قاعدة البيانات.

وأوضح أنه من الضروري توحيد قاعدة البيانات للمستفيدين من الحماية الاجتماعية، حتى لا تتكرر المساعدات، ويهمل عدد كبير من المواطنين.

وأشار إلى أن التحالف الوطني للعمل الأهلى دعم عددا كبيرا من المبادرات مثل "كتف في كتف" و"ازرع" و"مراكب النجاة".