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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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استشاري تربوي: الأب ميزان شخصية الطفل والبنات مشكلتهم أكبر من الولاد.. فيديو

الدكتورة وسام منير
الدكتورة وسام منير

قالت الدكتورة وسام منير ، خبير الاستشارات التربوية إنه لابد من تبادل الأدوار بين الأم والأب في تربية الأبناء بمبدأ الثواب والعقاب، موضحة : " بمعنى إن واحد يعاقب والتاني يثيب بدلا من أن يكون هناك نموذجا واحدا للتربية وهو الأم " .

وأوضحت الدكتورة وسام منير ، خلال لقائها لبرنامج " صباح البلد " ، والمذاع على فضائية " صدى البلد " ، أن وجود الأب والاحتياج له يظهر لديه أكثر في سن المراهقة وليست السنوات الأولى ، مشيرة إلى أن مشكلات البنات أكبر من مشكلات الأولاد في سن المراهقة .

وتابعت أن غياب الأب في تربية البنات يمكن أن يجعلها تقع في حب أي شاب آخر مما يتسبب في حدوث علاقات غير مشروعة .

وأردفت ، ان غياب الأب ميزان الشخصية عند الطفل ، ولكي تكون الشخصية متكاملة لابد من وجود أب وأم .
 

برنامج صباح البلد علاقات غير مشروعة وسام منير الدكتورة وسام منير الاستشارات التربوية

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