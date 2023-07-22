استشاري تربوي: الأب ميزان شخصية الطفل والبنات مشكلتهم أكبر من الولاد.. فيديو

قالت الدكتورة وسام منير ، خبير الاستشارات التربوية إنه لابد من تبادل الأدوار بين الأم والأب في تربية الأبناء بمبدأ الثواب والعقاب، موضحة : " بمعنى إن واحد يعاقب والتاني يثيب بدلا من أن يكون هناك نموذجا واحدا للتربية وهو الأم " .

وأوضحت الدكتورة وسام منير ، خلال لقائها لبرنامج " صباح البلد " ، والمذاع على فضائية " صدى البلد " ، أن وجود الأب والاحتياج له يظهر لديه أكثر في سن المراهقة وليست السنوات الأولى ، مشيرة إلى أن مشكلات البنات أكبر من مشكلات الأولاد في سن المراهقة .

وتابعت أن غياب الأب في تربية البنات يمكن أن يجعلها تقع في حب أي شاب آخر مما يتسبب في حدوث علاقات غير مشروعة .

وأردفت ، ان غياب الأب ميزان الشخصية عند الطفل ، ولكي تكون الشخصية متكاملة لابد من وجود أب وأم .

