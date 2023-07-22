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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

وزير التعليم العالي يدعو لتأسيس تحالف بين الجامعات المصرية التكنولوجية ونظيرتها البريطانية

وزير التعليم العالي
وزير التعليم العالي يلتقي بنظيرة البريطاني

التقى الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بالدكتور روبرت هالفون وزير التعليم العالي والمهارات والتوظيف البريطاني، لبحث سُبل دعم التعاون المشترك في مجال التعليم العالي بين مصر وبريطانيا.

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 جاء اللقاء ضمن الزيارة التي يقوم بها الدكتور أيمن عاشور على رأس وفد مصري رفيع المستوى من مجموعة من القيادات الجامعية وقيادات الوزارة لبريطانيا، بهدف الاطلاع على الخبرات البريطانية في مجال التوظيف وربط الخريجين بسوق العمل، والتعرف على أحدث ما وصلت إليه الجامعات ومراكز التطوير المهني البريطانية وآليات عملها ضمن مشروع "برنامج التعليم العالي للإرشاد المهني من أجل التوظيف".


 وخلال اللقاء الذي قامت السفارة المصرية بلندن، والمكتب الثقافي المصري بلندن بتنسيقه، أعرب الوزيران عن عُمق العلاقات والتعاون الذي يجمع الجامعات المصرية ونظيرتها البريطانية، وتطوير شراكات التعليم عبر الحدود بين الجانبين. 

 

وأكد الدكتور أيمن عاشور على أهمية الارتقاء بمهارات الطالب فور التحاقه بالجامعة وربطه بسوق العمل والاهتمام بالتدريبات العملية والتطبيقية، مشيرًا إلى أن ذلك يعُد من أولويات الخطة الاستراتيجية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي. 

وأكد الوزير على أهمية تأسيس تحالف بين الجامعات المصرية التكنولوجية والجامعات البريطانية والتعاون في الأبحاث العلمية لمواجهة التحديات التي تواجهها القارة الإفريقية، باعتبار مصر بوابة إفريقيا، موجهًا الدعوة للوزير البريطاني لزيارة الجامعات التكنولوجية المصرية، والاطلاع على التجربة المصرية في ربط الجامعات التكنولوجية بالمجتمع الصناعي المحلي والاقليمي والدولي.

من جانبه، أشار الدكتور روبرت إلى الاهتمام الذي يلقاه الطلاب المصريين الدارسين بالجامعات البريطانية ورعايتهم وتوفير كافة سُبل الدعم لتحقيق الاستفادة القصوى من دراستهم بالجامعات، وكذلك توفير فرص التوظيف من خلال الجامعات البريطانية ومراكز التوظيف المهني، لافتًا إلى أن الجامعات البريطانية تهتم بإعداد الطلاب وتنمية مهاراتهم لتأهيلهم للمنافسة في سوق العمل الدولي. 

وأتفق الجانبان على أهمية التعاون بين الجامعات التكنولوجية المصرية والجامعات البريطانية وتعزيز سبل التعاون والشراكة مع المجتمع الصناعي البريطاني لتحقيق التنمية المُستدامة للجانبين. 

وشهد اللقاء حضور، السفير شريف كامل سفير مصر لدى المملكة المتحدة، والدكتور مصطفى رفعت الأمين العام للمجلس الأعلى للجامعات، والدكتور أيمن فريد مساعد الوزير للتخطيط الاستراتيجي والتدريب والتأهيل لسوق العمل، والدكتورة رشا كمال المُلحق الثقافي المصري ومدير البعثة التعليمية بالمملكة المتحدة، ومنى طنطاوي ممثل السفارة البريطانية، وشيماء البنا ممثل المجلس الثقافي البريطاني بالقاهرة.

وزير التعليم العالي يلتقي بنظيرة البريطاني
وزير التعليم العالي يلتقي بنظيرة البريطاني
وزير التعليم العالي يلتقي بنظيرة البريطاني
وزير التعليم العالي يلتقي بنظيرة البريطاني
الدكتور ايمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى الدكتور روبرت هالفون وزير التعليم العالي والمهارات والتوظيف البريطاني التعليم العالي البحث العلمي بريطانيا Jobs Education

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