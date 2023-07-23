عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

أخبار التعليم.. توقعات القبول بكليات الطب 2023 والتعليم تحذر من نصب شاومينج بإعلان نتيجة الثانوية العامة

اخبار التعليم
اخبار التعليم

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

تدريب عملي .. زيارة لطلاب طب بيطري جامعة بدر لمزرعة الأبقار الحلاب .. صور
 أعلن الدكتور عادل عبدالخالق، عميد كلية الطب البيطرى بجامعة بدر فى القاهرة "BUC"، أنه فى إطار حرص الجامعة والكلية على إكتساب طلاب الكلية المهارات العملية والحقلية نظمت زيارة لـ"مزرعة الأبقار الحلاب التابعة لإتحاد المهن الطبية" فى منطقة بلبيس بـ"مدينة العاشر من رمضان".

 

لجنة الأعلى للجامعات تبحث إنشاء برنامج للتمريض بجامعة جنوب الوادي الأهلية
بحث وفد من المجلس الأعلى للجامعات، إنشاء برنامج جديد للتمريض، بجامعة جنوب الوادى الأهلية، لتنضم لقائمة الكليات التى تم افتتاحها.

 

قبل إعلان نتيجة الثانوية العامة | نصائح لهؤلاء الطلاب .. كليات وبرامج حديثة في تنسيق الجامعات 2023
أيام قليلة تفصلنا عن إعلان نتيجة الثانوية العامة 2023 وبعدها سيتحدد مصير كل طالب بالثانوية العامة على حسب مجموعه الذي حصل عليه وبعض من الطلاب يحصلون على مجموع غير المتوقع بالنسبة لهم ولأسرهم.

 

365 درجة حد أدنى.. توقعات القبول بـ كليات الطب في تنسيق الجامعات 2023
تنسيق الجامعات 2023 .. توقعات تنسيق كليات علمي علوم لطلاب الثانوية العامة 2023 ،خاصة كلية الطب  هي الأكثر بحثا على محرك البحث الشهير جوجل في  تنسيق الثانوية العامة 2023، إذ بدأ الكثير من طلاب القسم العلمي البحث عن درجات التنسيق بالجامعات المصرية، حيث يسعى كل طالب لمعرفة درجات التنسيق من أجل تسهيل عملية تسجيل الرغبات في الجامعات والكليات.

 

«شاومينج»: نتيجة الثانوية العامة 2023 من الكنترول بـ100 جنيه|والتعليم: احذروا النصب
نشر شاومينج على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك رسالة جديدة لطلاب الثانوية العامة 2023 الذين ينتظرون بقلق شديد أي أخبار عن نتيجة الثانوية العامة 2023.

 

بمسابقة الابتكارات العلمية|«حاسبات وذكاء اصطناعي دمياط» ضمن أفضل 10 مشروعات على مستوى العالم
حقق فريق طلابى من كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعى بجامعة دمياط نجاحًا كبيرًا فى مسابقة عالمية للابتكارات العلمية  حيث أدرج المشروع Dexter-1 ضمن أفضل 10 مشروعات قدمت من إجمالي 549 مشروعًا علي مستوي العالم بمسابقة الابتكارات العلمية التى تنظمها  كلية الدفاع الجوى.. وقد أشادت لجنة التحكيم المكونة من محكمين من داخل مصر ومنهم قيادات من كلية الدفاع الجوى ومحكمين من الصين والهند وكندا بالمشروع  وامكاناته التى تشتمل على:
 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الأهلي يوافق على رحيل الشناوي مقابل 8 ملايين دولار

أحمد حسن يكشف تفاصيل صفقة الأهلي الجديدة

منتصف الليلة .. معلومات هامة من الكهرباء عن مواعيد انقطاع التيار

الكيلو بـ50 جنيهًا.. هبوط غير متوقع في أسعار الدواجن والبط اليوم السبت

قرار قضائي جديد في سب وقذف مرتضي منصور لـ الخطيب

أخطر 10 دقائق.. الكهرباء: ماتركبوش الأسانسير في هذا التوقيت

الحكومة أعلنت رسميا.. اعرف موعد انتهاء موجة انقطاع الكهرباء

محترف دولي | الزمالك يستهدف ضم مهاجم الأهلي السابق

ترشيحاتنا

محمد أبو العينين يسلم نجله طارق الميدالية الذهبية وكأس الرابطة.. فيديو وصور

بداية من 660 ألف جنيه.. 5 سيارات جديدة في السوق المصري

موجود في التدريبات.. قرار عاجل من إنبي ضد نجم الزمالك

ثروت سويلم يحسم الجدل بشأن إلغاء هبوط الفرق للمظاليم

تعرف على فعاليات احتفالات مهرجان العلمين الاستثنائية.. فيديو

مستشار الرئيس للصحة: حالات حمى الضنك بسيطة والوضع تحت السيطرة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بطرق محتلفة.. علاج ضربة الشمس للأطفال والكبار

آلاف الدولارات شهريا| تويتر يزف بشرى سارة لرواده.. وهذه طرق التربح

بشرى سارة للمواطنين.. تحرك مفاجئ بأسعار الدواجن بعد ثبات 43 يومًا.. تفاصيل

بيزيد ولا بيقل .. اكتشف علاقة التهاب المفاصل بالمشي

فيديو

الزمالك ضد النصر السعودي.. ماذا يفعل محمود علاء والزناري أمام كريستيانو وماني؟ «فيديوجراف»

عاجل .. منح 828 طالبا درجات إضافية في نتيجة الثانوية العامة 2023

نسبة النجاح وقائمة الأوائل ومن حقق 95%.. آخر تفاصيل نتيجة الثانوية العامة 2023

بلاش تطاول| مرتضى منصور : مجلس الزمالك لن يرحل إلا بقرار الجمعية العمومية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: بعد الإطلاع.. الأصل في الأشياء الإباحة دون الوقاحة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: لحظة صدق

هند عصام

الأم اللعوب وخصلات الشعر الصفراء

مجدي أبوزيد

مجدى أبوزيد يكتب: الجامعات المصرية في التصنيفات العالمية

نجاة عبدالرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب : مهرجان العلمين الجديدة

الدكتور صابر حارص يكتب: في الهجرة تتجلى تسعة معان

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الخريف السوداني مأساة بكل الألوان

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: دمشقية في بهو كنيسة البندقية

اﻟﻤﺰﻳﺪ