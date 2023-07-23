أخبار التعليم.. توقعات القبول بكليات الطب 2023 والتعليم تحذر من نصب شاومينج بإعلان نتيجة الثانوية العامة

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

تدريب عملي .. زيارة لطلاب طب بيطري جامعة بدر لمزرعة الأبقار الحلاب .. صور

أعلن الدكتور عادل عبدالخالق، عميد كلية الطب البيطرى بجامعة بدر فى القاهرة "BUC"، أنه فى إطار حرص الجامعة والكلية على إكتساب طلاب الكلية المهارات العملية والحقلية نظمت زيارة لـ"مزرعة الأبقار الحلاب التابعة لإتحاد المهن الطبية" فى منطقة بلبيس بـ"مدينة العاشر من رمضان".

لجنة الأعلى للجامعات تبحث إنشاء برنامج للتمريض بجامعة جنوب الوادي الأهلية

بحث وفد من المجلس الأعلى للجامعات، إنشاء برنامج جديد للتمريض، بجامعة جنوب الوادى الأهلية، لتنضم لقائمة الكليات التى تم افتتاحها.

قبل إعلان نتيجة الثانوية العامة | نصائح لهؤلاء الطلاب .. كليات وبرامج حديثة في تنسيق الجامعات 2023

أيام قليلة تفصلنا عن إعلان نتيجة الثانوية العامة 2023 وبعدها سيتحدد مصير كل طالب بالثانوية العامة على حسب مجموعه الذي حصل عليه وبعض من الطلاب يحصلون على مجموع غير المتوقع بالنسبة لهم ولأسرهم.

365 درجة حد أدنى.. توقعات القبول بـ كليات الطب في تنسيق الجامعات 2023

تنسيق الجامعات 2023 .. توقعات تنسيق كليات علمي علوم لطلاب الثانوية العامة 2023 ،خاصة كلية الطب هي الأكثر بحثا على محرك البحث الشهير جوجل في تنسيق الثانوية العامة 2023، إذ بدأ الكثير من طلاب القسم العلمي البحث عن درجات التنسيق بالجامعات المصرية، حيث يسعى كل طالب لمعرفة درجات التنسيق من أجل تسهيل عملية تسجيل الرغبات في الجامعات والكليات.

«شاومينج»: نتيجة الثانوية العامة 2023 من الكنترول بـ100 جنيه|والتعليم: احذروا النصب

نشر شاومينج على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك رسالة جديدة لطلاب الثانوية العامة 2023 الذين ينتظرون بقلق شديد أي أخبار عن نتيجة الثانوية العامة 2023.

بمسابقة الابتكارات العلمية|«حاسبات وذكاء اصطناعي دمياط» ضمن أفضل 10 مشروعات على مستوى العالم

حقق فريق طلابى من كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعى بجامعة دمياط نجاحًا كبيرًا فى مسابقة عالمية للابتكارات العلمية حيث أدرج المشروع Dexter-1 ضمن أفضل 10 مشروعات قدمت من إجمالي 549 مشروعًا علي مستوي العالم بمسابقة الابتكارات العلمية التى تنظمها كلية الدفاع الجوى.. وقد أشادت لجنة التحكيم المكونة من محكمين من داخل مصر ومنهم قيادات من كلية الدفاع الجوى ومحكمين من الصين والهند وكندا بالمشروع وامكاناته التى تشتمل على:

