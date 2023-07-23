حقوق القاهرة تغلق باب الالتماس على النتائج الكترونيا

أعلنت كلية الحقوق جامعة القاهرة ، عن نتائج الفصل الدراسى الثانى للعام الجامعى ٢٠٢٢-٢٠٢٣.

وأضحت كلية الحقوق جامعة القاهرة ، انه تم فتح باب التظلمات وسيتم غلق باب الالتماس بعد عشرة أيام على أن يتم تقديم طلب الالتماس بشكل الكتروني .

خطوات الالتماس الكترونيا

1- الدخول على موقع خدمة التحصيل الإلكتروني

https://www.ckes.cu.edu.eg/law.aspx

2- الضغط على (شئون الطلاب).

3- اختيار خدمة (مراجعة نتيجة امتحان مقرر - اعادة رصد (بكالوريوس)).

4- ملء جميع الحقول المطلوبة منك بطريقة صحيحة.

5- سوف يظهر لك كود الدفع فورى وسوف يصلك رسالة على موبيلك بذلك.

6- التوجه لأقرب منفذ فورى وتسديد الرسوم واستلام ايصال الدفع.

7- قم بالدخول على رابط طلب تقديم التماس إعادة رصد المادة

https://forms.gle/nedWWd5YoLY3mN8N7

8- قم بكتابة جميع البيانات المطلوبة منك بشكل صحيح وكتابة أسماء المواد في اماكنها المخصصة ورفع صورة البطاقة وايصال تسديد رسوم إعادة الرصد.

وإذا كانت نتيجتك محجوبة لا داعي للذهاب للكلية فقط عليك بتسجيل طلب على الرابط الاتي وسوف يتم اظهار نتيجتك خلال 48 ساعة

https://forms.gle/HR68JmJfqSXVkXkt9