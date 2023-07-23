صبري المنياوي: الإسماعيلي يوجه الشكر لحمزة الجمل

وجَهَ صبري المنياوي عضو اللجنة الفنية بالنادي الاسماعيلي الشكر للجهاز الفني للفريق بقيادة حمزة الجمل ومعاونيه محمد حمص ، أحمد العجوز ، و أحمد قناوي ، على ما قدموه خلال الموسم المنصرم ، والذي بقى فيه الدراويش بالدوري الممتاز .

وقال صبري المنياوي في تصريحات لبرنامج "البريمو" مع الإعلامي إسلام صادق ، عبر قناة "TeN" : " اللجنة الفنية بالنادي الاسماعيلي لم تعقد أي جلسة مع الجهاز الفني بقيادة حمزة الجمل ، ونتوجه بالشكر لهم على الفترة الماضية ، لكن الدراويش افتقد الحسم والحزم الموسم الماضي ، وخرج بعض اللاعبين عن النص " .

وأضاف : " اللجنة الفنية بالنادي الإسماعيلي في حالة انعقاد دائم لحسم مصير الجهاز الفني الجديد ، وهناك أكثر من اسم مرشح لتولي تدريب الدراويش ، أبرزهم إيهاب جلال المدير الفني السابق للمنتخب الوطني ".