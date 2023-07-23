القادم لن يتحمله بشر.. رئيس مركز تغير المناخ يصدم الجميع.. ماذا يحدث للطقس؟

قال الدكتور محمد فهيم، رئيس مركز تغيرالمناخ بوزارة الزراعة، إن ما يشهده العالم حاليًا من كوارث هو نتاج التغير المناخي، موضحًا أن العاصفة الثلجية التي شهدتها إيطاليا جزء لا يتجزأ من التغير المناخي.



وأضاف “فهيم” خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الورد” المذاع عبر فضائية “تن”، اليوم الأحد، أن هذه الكوارث المناخية تأتي نتيجة عدم تخلي الدول الكبرى عن الصناعات وتقليل الانبعاثات من غازات الاحتباس الحراري.



ماهو متوقع أكثر بكثير مما يحدث الآن



وأكد رئيس مركز تغيرالمناخ أنه لا يوجد وقت ويجب أن يكون هناك موقف قوي تجاه ظاهرة التغير المناخي، لافتًا إلى أن التغيرات المناخية ظاهرة طبيعية ولكنها بأسباب بشرية، نتيجة الثورة الصناعية التي لم تتوقف منذ 140 سنة.



وتابع رئيس مركز تغيرالمناخ: “ماهو متوقع أكثر بكثير مما يحدث الآن”، موضحًا أنه متوقع أن تصل درجات الحرارة في أوروبا والمعروف عنها درجات الحرارة المعتدلة لقيم قياسية لم تشهدها من قبل، مشددًا أن هذا النوع من التغير المناخي لن يتحمل البشر تبعاته.