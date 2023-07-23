عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

وزير التعليم العالي يشهد تسلم جامعة النهضة شهادة تصنيف كيو إس بلندن

وزير التعليم العالي
وزير التعليم العالي

شهد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تسلم جامعة النهضة ببني سويف شهادة تصنيف النجوم "كيو إس"، والتي قام باستلامها الدكتور حسام الملاحي رئيس الجامعة من "بين سواتر" الرئيس التنفيذي الأول لمؤسسة QS، وذلك بحضور السفير شريف كامل سفير مصر لدى المملكة المتحدة، ود.مصطفى رفعت الأمين العام للمجلس الأعلى للجامعات، ود. أيمن فريد مساعد الوزير للتخطيط الإستراتيجي والتدريب والتأهيل لسوق العمل، والدكتورة رشا كمال الملحق الثقافي ومدير البعثة التعليمية بالمملكة المتحدة، ولفيف من رؤساء الجامعات المصرية وقيادات ورؤساء ونواب الجامعات البريطانية، و الدبلوماسيين بالسفارة المصرية بلندن.

 

وفى كلمته، أكد الدكتور أيمن عاشور اهتمام الوزارة بتنفيذ تكليفات القيادة السياسية بالارتقاء بترتيب الجامعات المصرية (الحكومية والخاصة والأهلية) والمؤسسات البحثية فى التصنيفات الدولية، وتطبيق مبدأ المرجعية الدولية ضمن الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالى والبحث العلمى التي أطلقتها الوزارة فى مارس 2023؛ مما يُسهم في الارتقاء بمنظومة التعليم العالى بشتى مؤسساتها الجامعية والبحثية.

 

ومن جانبه، أكد الدكتور حسام الملاحي أن حصول الجامعة على تصنيف الـ 4 نجوم كتصنيف شامل، وكواحدة من 111 جامعة على مستوى العالم يأتي تتويجاً لسلسلة من التحسينات والسياسات والاستثمارات التي قامت بها الجامعة في السنوات الأخيرة، وتقديم برامج عالمية ومتميزة، فضلاً عن مواكبة العصر الحديث، وأن تكون الجامعة وجهة طلابية مفضلة.

 

وأضاف الدكتور الملاحي أن الجامعة تساهم بشكل فعال في إعداد الشباب علمياً وأخلاقياً ليكونوا قادرين على المنافسة في المجالات البحثية والوظيفية، والقيام بأدوار قيادية وتنويرية في نهضة المجتمع من خلال تقديم خدمات تعليمية وبحثية ومجتمعية ممتازة، مشيرًا إلى أن التصنيف الدولي وتطبيق المعايير الدولية يعد بمثابة خارطة طريق لتحسين مخرجات التعليم الجامعي، وكذلك التحول لجيل جديد من الجامعات يركز في برامجه على حل المشكلات، وتقديم قيمة مضافة للصناعة والمجتمع المحلي والإقليمي والدولي.

 

ومن جانبه، قدم "بين سواتر" التهنئة لرئيس جامعة النهضة، مثمناً تميز الجامعة في ثلاث فئات رئيسية وهي "التدريس" ، "التعليم الإلكتروني" و"التطوير الأكاديمي"، مشيداً بالاهتمام الذي توليه مصر لتطوير مؤسسات التعليم العالي، مشيراً إلى أن المؤسسة تقوم بإجراء بحوث وتحليلات عميقة في التعليم العالي، وتقديم تقارير ومنشورات في حركة الطلاب الدوليين، وشراكات الجامعات، والسمعة الأكاديمية؛ بهدف مساعدة صناع القرار والجامعات والطلاب في اتخاذ قرارات إستراتيجية.

 

وفي ختام اللقاء، قدم الدكتور الملاحي الشكر لكل من "بين سواتر" الرئيس التنفيذي لمؤسسة QS، ود.أشوين فيرنانديس المدير الإقليمي لشركة QS بالشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب آسيا، والرئيس التنفيذي لنظام تصنيف QS IGAUGE، ود.علاء جراد مستشار تطوير وتدويل الجامعات وعميد البرامج الأكاديمية بكلية آل مكتوم للتعليم العالي في اسكتلندا؛ لدوره في دعم وإرشاد فريق العمل بالجامعة لاستيفاء متطلبات تصنيف النجوم.

 

جدير بالذكر أن شركة Quacquarelli Symonds (QS) تعد شركة عالمية بارزة لأبحاث التعليم العالي معروفة بتصنيفها السنوي للجامعات ونظام تصنيف النجوم، ويعتبر تصنيف QS World University Rankings من أكثر التصنيفات اعترافًا في المجتمع الأكاديمي وبين الطلاب الباحثين عن فرص التعليم العالي.

 

كما يقوم تصنيف QS بتقييم الجامعات بناءً على مؤشرات الأداء المختلفة التي تغطي مجالات رئيسية مثل: السمعة الأكاديمية، ونسبة أعضاء هيئة التدريس إلى الطلاب، والتنوع الدولي، وأثر البحث واقتباسات أعضاء هيئة التدريس، كما تم تصميم المنهجية لتقييم  الجامعات بشكل شامل، مما يقدم رؤى مستقبلية للطلاب والباحثين.

الارتقاء بمنظومة التعليم الأعلى للجامعات الأمين العام للمجلس البحث العلمي Jobs Education

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إعفاء من التمهيدي.. قرار عاجل من كاف بشأن مشاركة الزمالك في الكونفدرالية

أوائل الثانوية العامة 2023 .. تفاصيل هامة بشأنهم

هتتفرج فين؟! 6 قنوات تنقل البطولة العربية أحدها محلية.. دليلك لمشاهدة مباريات الزمالك

الأهلي يحصل على تبرع 500 ألف دولار ويخاطب وزارة الرياضة.. تفاصيل

مرتبات شهر يوليو 2023.. اعرف الموعد الجديد للصرف

زيزو يستفسر من أمير توفيق عن تسريب مفاوضات الأهلي.. تفاصيل

التوقيع تم.. أغلى صفقة في الدوري المصري بـ 100 مليون جنيه.. تفاصيل

الكهربا مش هتقطع تاني في الوقت ده| بشرى من الحكومة للمواطنين .. تفاصيل

ترشيحاتنا

55 جنيها| تراجع جديد في أسعار الدواجن.. وهذا ثمن كرتونة البيض

بدون القوة الضاربة.. غيابات بالجملة في بيراميدز قبل مواجهة الأهلي اليوم 

أبرزها تجميد العضوية في النقابات المهنية.. تعرف على عقوبات الإرهابيين بالقانون

قتلى ومصابين.. فيضانات مفاجئة تضرب أفغانستان وتقضي على الأخضر واليابس |شاهد

انفوجراف.. جهود مصر لتوطين الصناعات الإلكترونية بشهادة المؤسسات العالمية

وزير النقل ووفد برلماني في جولة تفقدية موسعة بمشروع مونوريل غرب النيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نقابة الموسيقيين التونسية تمنح أحمد سعد بطاقة شرفية

بحضور معتز التونى.. ظهور مى كساب بطرحة بيضاء في جنازة والدها.. صور

بحضور أحمد فهيم ولقاء سويدان.. انهيار مى كساب فى جنازة والدها.. صور

تحذير من أضرار ماء البحر على البشرة والشعر.. وتأثيرها على الأطفال

فيديو

احذروا المصاعد.. الكهرباء تعلن مواعيد قطع التيار ومدتها خلال اليوم

رغم أزمة حفله فى مصر.. ترافيس سكوت يوجه رسالة لجمهوره

1850 جنيها فقط| أسعار الذهب اليوم الأحد 23 يوليو 2023

وزن ثقيل جدًا.. لحظة وفاة لاعب كمال أجسام شاب في أندونيسيا.. فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: بعد الإطلاع.. الأصل في الأشياء الإباحة دون الوقاحة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: لحظة صدق

هند عصام

الأم اللعوب وخصلات الشعر الصفراء

مجدي أبوزيد

مجدى أبوزيد يكتب: الجامعات المصرية في التصنيفات العالمية

نجاة عبدالرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب : مهرجان العلمين الجديدة

الدكتور صابر حارص يكتب: في الهجرة تتجلى تسعة معان

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الخريف السوداني مأساة بكل الألوان

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: دمشقية في بهو كنيسة البندقية

اﻟﻤﺰﻳﺪ