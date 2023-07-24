فوائد مذهلة.. هذا النوع من الجبنة يحارب هذه الأمراض

الجبنة القريش هى مصدر قوة للعناصر الغذائية المفيدة وهى مليئة بكميات عالية من البروتين والكالسيوم وفيتامينات ب المركب وفيتامين أ المسؤولة عن أداء الجسم الصحي.. كما أنها تحتوي على كمية صحية من الكربوهيدرات المشتقة من اللاكتوز وسكر الحليب ،كما أنها مليئة بالمغذيات الدقيقة الأخرى التي توفر مضادات الأكسدة وتعزز المناعة والفوائد الصحية للأمعاء .. نرصد فوائد غير متوقعة للجبنة القريش وفقا لموقع Eatingwell

فوائد غير متوقعة للجبنة القريش:

⁃ تحتوي الجبنة القريش على تركيز غني جدًا من السيلينيوم ، والذي يلعب دورًا مهمًا في تحسين الصحة ، حيث يعمل كمضاد للأكسدة ومحفز في عملية التمثيل الغذائي لتخليق هرمون الغدة الدرقية.

وقد أظهرت الدراسات أن السيلينيوم في مرضى التهاب الغدة الدرقية المناعي الذاتي واعتلال حجرة جريفز المكملات تحسن نوعية الحياة وتؤخر بعض الأعراض..

⁃ وجدت دراسة بريطانية أنَّ تناول منتجات الألبان يومياً كجبنة القريش يُقلل من احتمالية الإصابة بارتفاع مستوى السكر في الدم

⁃ تمدّ الأطفال بالطاقة حيث أنه وفقاً لدراسة أُجريت عام ٢٠٢٠ فإنَّ ذلك يحدث عند تناولهم لكمية أكبر من منتجات الألبان يومياً؛ كجبنة القريش.

⁃ من الممكن إضافتها للنظام الغذائي الخاص بالأطفال الذين يعانون من الخمول

⁃ تُعدّ مصدراً جيداً للكالسيوم، والذي يلعب دوراً مهماّ في الوقاية من الإصابة بهشاشة العظام.

⁃ يُساعد تناول الجبن القريش على تنظيم ضغط الدم، بالإضافة إلى دوره الأساسيّ في صحة العظام والأسنان.

⁃ قد يساهم في الوقاية من الإصابة ببعض أنواع السرطان منها سرطان البروستاتا.

⁃ تُساعد الجبن القريش على تعزيز خسارة الوزن حيث أظهرت الدراسات أنَّ إضافة جبنة القريش إلى النظام الغذائي إلى جانب الحبوب الكاملة، والخضروات، والفواكه، والزيوت النباتية، من الممكن أن يؤثر تأثيراً كبيراً في خسارة الوزن والمحافظة عليه.

⁃ محتوي الجبن القريش من البروتين يعد معظمه إلى الكازين، الذي يُهضم ببطء، مما يُقلل الجوع لفترة طويلة من الوقت.

⁃ تحتوي على مؤشر جلايسمي منخفض، الذي يقيس كميّة الكربوهيدرات في الطعام، ومدى سرعتها في رفع مستوى السكر في الدم، وتُقاس القيمة من صفر إلى مئة.

⁃ تحتوي على السيلينيوم، حيث إنَّه يعمل كمضاد للأكسدة، فيمنع تلف الخلايا، ويحافظ على صحة الأنسجة، كما أنَّه يُعدّ جيداً للأشخاص الذين يبحثون عن مُعزز طبيعي للجهاز المناعي

⁃ مُعدّل الكمية الموصى بها من السيلينيوم لكلا الإناث والذكور تتراوح ما بين 19 إلى 55 ميكروجراماً، حيث إنّ الكوب الواحد من جبنة القريش بالنسبة الأعلى من الدهون؛ يحتوي على ما يُقارب 14 إلى 28 ميكروغراماً من السيلينوم.

⁃ يمكن أن تُساعد على الحماية من مقاومة الإنسولين: حيث أظهرت دراسة أنَّ تناول منتجات الألبان بشكلٍ يومي قد يُقلل من خطر تطور مقاومة الإنسولين لمن يُعاني من زيادة في الوزن.