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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

طلعوه سكران وهو في القاهرة.. الفنان كريم عبد الخالق يُبرئ إمام عاشور

كريم عبد الخالق وامام
كريم عبد الخالق وامام عاشور

كشف الفنان كريم عبد الخالق في تصريح خاص لـ«صدى البلد»؛ حقيقة تواجد إمام عاشور معه في ملهى ليلي.

وقال كريم عبد الخالق في تصريح خاص لصدى البلد: "كلام غير صحيح .. ليه طلعوه سكران وهو في القاهرة أصلا وييتمرن مع النادي ".

تابع: "أنا عملت منشن لإمام عاشور كنت بهزر معاه وهو متواجد معي وكانت حفلة ليلية على البحر ".

 

ونشر كريم صورة من أحد الأماكن وقام بالإشارة الي امام عاشور في الاستوري لتنشرها الصفحة وتكتب : "إمام عاشور كان سهران في نايت كلوب الصبح وسكران ليرد كريم: أى كلام والله".


وكان قد كشف الفنان الشاب كريم عبد الخالق عن تعرض والده ووالدته وزوج أخته لحادث سير قوي .

وكتب كريم عبد الخالق عبر صفحته علي فيس بوك :" الحمد لله والشكر لله ربنا نجي ابويا وامي وجوز اختي من الموت 
النهارده من اوحش الايام اللي عدت عليا".


تابع: "الحمد لله لولا ستر ربنا ماكنش حد فيهم رجع الحمد لله.. دعواتكم لجوز اختي هو دلوقتي في العنايه المركزه ومحتاج دعواتكم عشان تعدي علي خير يارب .


وقال :" وامي كمان كدمات وكتفها اتكسر  ؛ربنا يتم شفاكوا علي خير يارب 
الحمدلله علي كل شئ 
مش هقدر ارد علي حد بس دعواتكم ".

إمام عاشور :

ونجح النادي الأهلي في ضم إمام عاشور لاعب فريق ميتلاند الدنماركي لمدة خمسة مواسم وذلك خلال الإنتقالات الصيفية الجارية في صفقة تعد الأكثر متابعة منذ اللحظات الأولي من المفاوضات

كما تابعت الجماهير ومحبي الارجنتيني ليونيل ميسي لاعب فريق باريس سان جيرمان قبل حسم وجهته المقبلة بعد فشل المفاوضات مع الهلال السعودي ورغبته في العودة لبرشلونة ثم أخيرا الإنتقال لفريق إنتر ميامي الأمريكي .

وكان إمام عاشور لاعبا في نادي الزمالك قبل الإنتقال في يناير الماضي الي نادي ميتلاند الدنماركي الذي شارك معه في مباراتين فقط قبل الإنتقال الي النادي الأهلي بعقد ممتد لخمسة مواسم 

امام عاشور كريم عبد الخالق

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