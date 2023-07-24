احترس.. ارتداء الملابس الجديدة بعد شرائها مباشرة يصيبك بمرض خطير

شراء الملابس الجديدة من الأشياء المفضلة للكثيرين، ويقوم البعض بارتداء الملابس الجديدة بعد شرائها مباشرة دون غسلها، لكن الأطباء وخبراء تصنيع الملابس حذروا من ارتداء الملابس الجديدة مباشرة لأنه يجب غسلها قبل ارتدائها حفاظاً علي صحتك.

يتجاهل الكثيرون هذه الخطوة ولكن يجب الإنتباه إليها لأن الملابس الجديدة معبأة بالمواد الكيميائية والبكتريا الضارة، ونرصد في هذا التقرير أضرار عدم غسل الملابس الجديدة بعد شراؤها وفقا لموقع "Topsante"

أسباب غسل الملابس الجديدة:



التخلص من انتقال صبغة الملابس :بعض قطع الملابس قد تكون صبغتها تنتقل منها إلى الجلد والبشرة، لذا من الضروري غسلها بعد شرائها وبطريقة فردية، وذلك للتخلّص من الصبغة وعدم انتقاله إلى ملابس أخرى.

التخلّص من البكتيريا، الفطريات والحشرات: من الممكن أن تنتقل البكتيريا، الفطريات والحشرات عند تجربة الملابس من شخصٍ إلى آخر، ومع انتشار فيروس كورونا، قد تصبح هذه المشكلة أكثر انتشاراً بين الناس، وبعد شراء قطعة ملابس جديدة، من الضروري أن تقومي بغسلها، وذلك للتخلّص من كلّ الشوائب والفطريات التي لا ترى بالعين المجردة.

التخلّص من المواد الكيميائية : كل القماش مصبوغ يتطلّب تنفيذه استخدام مواد كيميائية، وحتّى تلك الأقمشة المصنوعة من القطن بنسبة تتعرّض لمكونات كيمائية لها آثار جانبيّة عند ملامستها للجلد.

وعند تعرضك للحساسية تتسبّب بالحكّة، الاحمرار أو الطفرة الجلديّة خصوصاً عند التعرّق حيث تتفتّح وتتوسّع المسامات ممّا يسمح لها بالتغلغل إلى عمق الجلد ومضاعفة آثارها السلبيّة؛ لذلك ضرورة غسل الملابس الجديدة قبل ارتدائها.

خطوات عليكِ القيام بها عند غسل الملابس:



عدم وضع الكثير من الثياب في الغسالة: تلجئين إلى وضع قطع كثيرة في الغسالة لتنظيفها

لتوفير الوقت، هذا الأمر، سيؤدي إلى تعطيل حركة آلة الغسيل.



عدم تنظيف الملابس بشكل جيد، اتركي دائماً مساحة خالية تساع لقطعتين أو أكثر في الغسالة.



تنظيف الغسالة : تظن معظم السيدات أن لا ضرورة لتنظيف الغسالة، إلاّ أن هذا الأمر ليس صحيح في حال كنتِ تستعملين آلة غسيل قديمة، فعليكِ إزالة المصفاة بداخلها وتنظيفها بواسطة فرشاة أسنان مع القليل من الصابون والماء.

قومي بهذه الخطوة على الأقل مرّة بالشهر. في حال كانت غسالتكِ جديدة، بكل بساطة احرصي على وضع قرص منظّف بها بين فترة وأخرى للمحافظة على نظافتها.



فكّ الأزرار في الملابس : قد تعتقدين أن إغلاقها هو الأمر الصائب، إلّا أن العكس صحيح، فالأزرار وأثناء غسلها ،عند غسلكِ للقمصان أو غيرها من الملابس التي تحتوي على الأزرار،

احرصي على فكّها قبل وضعها في الغسّالة ،حتى إن فتحة الأزرار ستتسع إن تركتها مرتبطة بالزرّ أثناء الغسل.



مزج مبيّض الغسيل مع الماء قبل إضافته إلى الغسالة: غالباً يكون لمبيض الغسيل مفعول قويّ على الثياب، لذلك عليكِ مزجه مع الماء جيداً قبل وضعه في الغسّالة.

عدم قيامكِ بهذه الخطوة، سيؤدي أولاً إلى إصفرار الثياب البيضاء أم حتى إلى حدوث ثقب صغير في القماش بسبب إضعافه.



احتفظي بالملابس في حالة جافة: توفر المناخات الرطبة ظروفا مثالية لنمو العفن، لذا احتفظي بأبواب خزانة ملابسك مفتوحة في بعض الأحيان للسماح بتدوير الهواء.



بعد غسل الملابس، تأكدي من جفافها تمامًا قبل تخزينها بعيدًا. تأكدي من المكثف ومجففات الملابس جيدا.



للحصول على عناية يومية أفضل بالملابس، يمكنك استخدام قلم إزالة البقع. سيسمح لك ذلك بتجنب البقع مثل النبيذ الأحمر أو بقع الطعام التي تتلف ملابسك المفضلة.



يفضل غسل البقع بالخل، وفرك مكان البقعة بمعجون مصنوع بنسب متساوية من الخل وصودا الخبز، ثم قومي بغسلها في الغسالة لشطفها بالماء البارد.