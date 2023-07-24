جريمة هزت مصر.. بسبب الجن والعفاريت شاب يتخلص من والدته بطريقة لا تصدق

عرضت الإعلامية نهايل طايل، ببرنامج "تفاصيل" والمذاع عبر قناة صدى البلد، جريمة فريدة من نوعها لشاب تخلص من والدته بسبب اعمال السحر.

وقال أخوت الجاني محمود،:" أنهم صدموا فيه حيث لم يكن يتخيلو أن يصل لهذه الدرجة أن يصبح قاتل، وأن يصدمهم بهذه الفاجعة.

ويقول محمد أخ القاتل:" عمره ماكان بينه وبين والدته خلاف ومع امه كان كويس جدا عشان كده استغربنا، مردفا:" كنا بنلاحظ عليه ترديد كلام غير مفهوم وعصبية زائدة".

وأكمل:" في الشتا اللي فات كان فيه يوم فيه مطر واحد الجيران اتصل عليا وقالي اخوك بيسجد علي الأرض في عز المطر ولما قربت منه ضربني".