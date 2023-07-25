نهال طايل عن قاتل والدته: واقعة صعبة عليا كمذيعة

عرضت الإعلامية نهال طايل، ببرنامج "تفاصيل" والمذاع عبر قناة صدى البلد، جريمة فريدة من نوعها لشاب تخلص من والدته بسبب أعمال السحر.

وقالت نهال طايل،:" هذه الواقعة صعبة للغاية وخلوني أعترف ليكم أن هذه الواقعة صعبة علي المشاهدين وصعبة علي كمذيعة، موضحة:"أنا عاوزة اتكلم في البلاء وفي وقوع مثل هذه المصائب.

وأضافت،:" محمود قاتل والدته كان له تصرفات غريبة ومنها سجوده في الأرض وقت المطر وحديثه في أذن الحصان مواقف رواها أهل محمود، والست والدة القاتل كانت سيدة شريفة لم تسئ في أي شئ".

وأكملت،:" الست المقتولة كانت سمعتها شريفة والمتهم محمود أمره في يد القضاء، مضيفة:" ربنا يصبر أهل محمود زي ما قولت دي فواجع الاقدار ربنا يكفينا شر هذه الفواجع، شاب حسن الخلق وحسن السمع تحول فجأة لقاتل".