أخبار مصر على مدار 24ساعة.. تفاصيل الخطة العاجلة لحل أزمة انقطاع الكهرباء

أخبار مصر.. كشف مصدر مسئول بـ وزارة الكهرباء أنه تم الاتفاق مع وزارة البترول على وضع خطة سريعة لحل أزمة انقطاع الكهرباء... ونشر قسم الأخبار في موقع صدى البلد على مدار الـ 24 ساعة الماضية عددا من الأخبار المهمة نعرض أبرزها في السطور الآتية…

قرارات عاجلة بعد اجتماع وزيري الكهرباء والبترول.. بشرى بشأن انقطاع التيار

كشف مصدر مسئول بـ وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أنه تم الاتفاق، اليوم الاثنين 24 يوليو، مع وزارة البترول على وضع خطة سريعة لحل أزمة انقطاع الكهرباء نتيجة نقص إمداد محطات إنتاج الكهرباء بالغاز والمازوت، لحين عودة شبكة الكهرباء كاملة إلى طبيعتها.

انطلاق فعاليات العرض الجوي المصري الإماراتي العلمين اير شو| فيديو

إنطلقت فعاليات العرض الجوي المصري الإماراتي "Alamien Air Show 2023" الذى ينفذ فوق مدينة العلمين الجديدة بالساحل الشمالي بمشاركة فريق الألعاب الجوية المصري "النجوم الفضية" وفريق الألعاب الجوية الإماراتي "الفرسان"

أخبار مصر على مدار الـ 24 ساعة الماضية

4 إجراءات واجب اتباعها حال الشعور بالإجهاد الحراري

نشرت وزارة الصحة والسكان ، مجموعة من المعلومات المهمة، عن الإجهاد الحراري، الذي يصيب الكثير نتيجة ارتفاع درجات الحرارة والتعرض المباشر للشمس لفترات طويلة.

وزارة السياحة والآثار: الانتهاء من تقييم أول ثلاث منشآت فندقية بيئية بسيوة

انتهت وزارة السياحة والآثار، من تقييم وترخيص ثلاث منشآت فندقية بيئية في واحة سيوة بمحافظة مطروح، حيث تعد هذه المنشآت هي أول فنادق بيئية يتم تقييمها وفقاً للاشتراطات والمعايير المصرية لتقييم الفنادق البيئية Ecolodge والتي تم اعتمادها في مارس الماضي.

أخبار مصر على مدار الـ 24 ساعة الماضية

لحماية حقوق المواطنين | توجيه عاجل من السيسي بشأن القضايا المنظورة بالمحاكم

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع المستشار عمر مروان وزير العدل.

أنشئ على أنقاض قرية.. مطار العلمين قاطرة جذب السياحة الأجنبية للساحل الشمالي

قبل عدة أسابيع، أعلنت القوات الجوية عن إطلاق النسخة الأولى من معرض مصر الدولي للطيران والفضاء "Egypt Air Show 2024" بمطار العلمين الدولي في مايو 2024، ليجمع كبرى المؤسسات العاملة في مجالات الدفاع والتسليح وتكنولوجيا الفضاء والطيران في العالم.

السياحة والآثار تبحث التعاون مع اليابان في البنية التحتية والمشروعات

التقت غادة شلبي نائب وزير السياحة والآثار لشئون السياحة بوفد من مجلس النواب الياباني برئاسة كيهارا مينورو رئيس اللجنة الدائمة للأراضي والبنية التحتية والنقل والسياحة بالمجلس وعدد من أعضاء اللجنة فضلاً عن عدد من المسئولين بوزارة الأراضي والبنية التحتية والنقل والسياحة اليابانية، خلال زيارتهم لمصر والتي استمرت على مدار يومين.

أخبار مصر على مدار الـ 24 ساعة الماضية



أحدث العلاجات .. بشرى جديدة لمرضى سرطان المثانة في مصر

اكد الدكتور أحمد غنيم، عميد كلية الطب بجامعة طنطا ورئيس مجلس إدارة مستشفيات الجامعة، أن مرض سرطان المثانة يعد ثالث أكثر السرطانات شيوعاً في مصر

حقيقة تراجع إنتاج حقل ظهر من الغاز واحتمالات خروجه من الخدمة

نفي المركز الإعلامي بمجلس الوزراء ما انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء بشأن وجود مشاكل تقنية بحقل ظهر تسببت في تراجع الطاقة الإنتاجية للحقل من الغاز الطبيعي بما يهدد بخروجه من الخدمة.

مدبولي: العفو عن باتريك زكي رسالة واضحة لتقوية علاقتنا مع إيطاليا

شدّد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، على ضرورة معالجة مشكلة الهجرة من جميع النواحي "باعتماد رؤية متكاملة" وبرامج تنموية تثني الشباب الأفارقة عن اللجوء إلى الهجرة غير الشرعية، حسبما ذكرت وكالة نوفا الإيطالية للأنباء.

رئيس الطائفة الإنجيلية يستقبل وفدا من رابطة كليات اللاهوت بالشرق الأوسط

استقبل الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، ورئيس الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، اليوم الاثنين، وفدًا من ٤٠ مشاركًا من عمداء وقيادات دينية وطلاب من أعضاء رابطة كليات اللاهوت بالشرق الأوسط الأتيما A.T.I.M.E.

وزير الزراعة: نتبنى سياسات قائمة على العلم لتحقيق الأمن الغذائي والمائي

ألقى السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، كلمة مصر في فعاليات الجلسة الثانية لمؤتمر "لحظة الأمم المتحدة لتقييم نُظم الغذاء 2023"، الذي عُقد بالمقر الرئيسي لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "الفاو"، بالعاصمة الإيطالية روما، بحضور عدد من قادة الدول والحكومات.

أخبار مصر على مدار الـ 24 ساعة الماضية

بداية من اليوم.. حل عاجل لـ أزمة انقطاع الكهرباء

أكد مصدر مسئول بـ وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أنه بداية من اليوم الثلاثاء 25 يوليو، على الأكثر سيتم تقليل فترات انقطاع التيار الكهربائي بشكل كبير للدرجة التي لن يشكو المواطن خلالها من عملية انقطاع الكهرباء، خلال موجة الحر الشديدة وبعدها تعود الشبكة لطبيعتها، وأنه تم خلال الأيام الماضية تخفيف 3 آلاف ميجاوات في ساعات الذروة.

تحذير عاجل من الأرصاد للمصطافين من طقس اليوم الثلاثاء

قالت الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية إنه من المتوقع أن تنشط الرياح الشمالية الغربية على شواطئ مسطح البحر المتوسط (مطروح - الضبعة - العلمين - الإسكندرية).

المصرية للاتصالات تبدأ تشغيل أول كابل بحري يربط جزيرة سانت هيلينا بالعالم

أعلنت الشركة المصرية للاتصالات، أول مشغل اتصالات متكامل في مصر وأحد أكبر مشغلي الكابلات البحرية في المنطقة، وحكومة سانت هيلينا عن تفعيل الخدمة على الكابل البحري إكويانو"Equiano"، وهو أول كابل بحري يربط جزيرة سانت هيلينا بالعالم، ما يمثل نقلة نوعية في جهود تعزيز النمو الاقتصادي للجزيرة.

حقيقة اعتماد الضرائب شركات كوسيط لإرسال الفواتير الإلكترونية

نفي المركز الإعلامي بمجلس الوزراء ما تداولت بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن اعتماد مصلحة الضرائب المصرية بعض الشركات كوسيط لإرسال الفواتير لمنظومة الفاتورة الإلكترونية.