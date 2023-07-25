المشروع القومي لمشتقات البلازما| تاج الدين: تنفيذه بأعلى المواصفات العالمية.. والمتيني: نستهدف 300 ألف متبرع

كامل العدد.. "المشروع القومي لمشتقات البلازما" ندوة توعوية بطب عين شمس

مدحت العدل: مشروع تصنيع مشتقات البلازما له مردود واسع وهام لآلاف المرضى

رمضان عبد المعز: "مشتقات البلازما" أهم مشروعات الأمن القومي..ويضع مصر في مقدمة الدول

عوص تاج الدين: المشروع القومي لمشتقات البلازما في مصر حلم بدأ يتحقق

رئيس جامعة عين شمس: المشروع القومي لمشتقات البلازما يستخدم في 9 أمراض مزمنة



شهد مدرج المحلاوى بكلية الطب جامعة عين شمس إقبالا غير مبسوق من طلاب الجامعة لحضور ندوة توعوية عن" المشروع القومي لمشتقات البلازما وأهميته لدعم النظام الصحي بمصر".

يأتي ذلك في إطار الموسم الثقافي لجامعة عين شمس والتي نظمت ندوة توعوية عن " المشروع القومي لمشتقات البلازما.

قال الدكتور مدحت العدل، الكاتب والشاعر، إن المشروع سيعمل على توفير العملة الصعبة، حيث إن مصر تستورد مشتقات البلازما بمبالغ كبيرة.

وأكد العدل أن الدولة تولى اهتماماً كبيراً بتنمية المواطن المصري والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة له في جميع النواحي، إيماناً منها بأن المواطن هو المحور الحقيقي للتنمية، ويظهر ذلك جلياً في حجم المخصصات المالية والاستثمارات العامة الموجهة لبناء الإنسان خلال الـ9 سنوات الماضية.

وأضاف أنّ "المشروع القومي لتصنيع البلازما هو أكبر من كونه مشروعًا، فهو يعتبر من أهم المشروعات التي تبنتها مصر في كل القطاعات الطبية مؤخرًا، وسيكون له مردود واسع وهام لعشرات الآلاف من المرضى".

وقال الشيخ الدكتور رمضان عبد المعز العالم بالأزهر الشريف، إن المشروع القومي لتجميع وتصنيع مشتقات البلازما يحظى باهتمام كبير من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، ومتابعة مستمرة لمختلف تطورات هذا المشروع القومي، الذي يستهدف نقل وتوطين الخبرات فى مجال مشتقات بلازما الدم، وصولاً لتحقيق الاكتفاء الذاتي من هذه المنتجات الحيوية، والتى من شأنها الارتقاء بمستوى الرعاية الصحية المقدمة لمختلف المواطنين.

وأضاف عبد المعز خلال ندوة بكلية الطب جامعة عين شمس، أن مشروع تجميع وتصنيع بلازما الدم، أحد أهم مشروعات الأمن القومى ويضع مصر ضمن الدول المتقدمة ويجعلها قادرة على المنافسة العالمية في هذه الصناعة.

وأكد الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية ، إن المشروع القومى لتصنيع مشتقات البلازما في مصر كان حلما وبدأ يتحقق على أرض الواقع، مشيرا إلى "مشتقات البلازما مشروع مهم للغاية.

وأشار الدكتور محمد عوض تاج الدين خلال كلمته في ندوة توعوية عن" المشروع القومي لمشتقات البلازما بكلية الطب في جامعة عين شمس إلي أن الدولة تسعى لتنفيذه وفقاً لأعلى المواصفات القياسية العالمية وفق توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

ويهدف المشروع القومى لتصنيع البلازما لتأمين احتياجات البلاد من مشتقات البلازما خلال من 6 : 8 سنوات مع التصدير للأسواق الإقليمية بعد الاكتفاء الذاتى.

أكد الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، أن المشروع القومي لمشتقات البلازما يستخدم في 9 أمراض مزمنة أبرزها الكلى والكبد وبعض أمراض القلب والهيموفيليا والمناعة وسرطان الدم.

وأضاف رئيس جامعة عين شمس خلال ندوة بكلية الطب جامعة عين شمس أن المشروع يستهدف الوصول إلى 300 ألف متبرع سنويا.

وأكد المتينى ، أن مشروع تجميع وتصنيع بلازما الدم، أحد أهم مشروعات الأمن القومى ويضع مصر ضمن الدول المتقدمة ويجعلها قادرة على المنافسة العالمية في هذه الصناعة.

وأشار إلى أنّ "المشروع القومي لتصنيع البلازما هو أكبر من كونه مشروعًا، فهو يعتبر من أهم المشروعات التي تبنتها مصر في كل القطاعات الطبية مؤخرًا، وسيكون له مردود واسع وهام لعشرات الآلاف من المرضى".

ويهدف المشروع القومى لتصنيع البلازما لتأمين احتياجات البلاد من مشتقات البلازما خلال من 6 : 8 سنوات مع التصدير للأسواق الإقليمية بعد الاكتفاء الذاتى.



ويأتي ذلك تحت رعاية الدكتور محمود المتينى رئيس جامعة عين شمس، واستضافت الندوة الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية ، والدكتور أحمد زكي بدر وزير التربية والتعليم ووزير التنمية المحلية الأسبق ، واللواء طبيب مجدي أمين رئيس مجلس إدارة جريفولز إيجيبت ، والدكتور مدحت العدل طبيب وكاتب وشاعر وسيناريست والشيخ الدكتور رمضان عبد المعز العالم بالأزهر الشريف.